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ЄС виділить додаткові 15 млрд євро на допомогу Україні – президент Євроради

Тетяна Висоцька, Іван Д'яконовП'ятниця, 7 березня 2025, 02:38
ЄС виділить додаткові 15 млрд євро на допомогу Україні – президент Євроради
Антоніу Кошта. Фото: Getty Images

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта на пресконференції після завершення безпекового саміту ЄС заявив, що кілька держав-членів Європейського Союзу оголосили про зобов’язання виділити до 15 млрд євро на додаткову допомогу Україні.

Джерело: кореспондент "Європейської правди"

Деталі: Кошта підкреслив, що держави ЄС можуть негайно збільшити свою підтримку України завдяки ініціативам зі збільшення фіскального простору, і нові зобов’язання становлять вже близько 15 млрд євро.

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"З 2022 року ми вже надали понад 135 мільярдів євро на підтримку України. Наша підтримка є непохитною. Якщо війна продовжиться, в будь-якому майбутньому, в мирних переговорах, у відновленні, у вступі до Європейського Союзу", – заявив Кошта.

Він додав, що зараз члени ЄС взяли на себе зобов'язання збільшити підтримку України. 

"Держави-члени можуть негайно збільшити свою підтримку завдяки збільшеному фіскальному простору. Декілька держав-членів вже оголосили про свої зобов'язання виділити до 15 мільярдів євро", – повідомив президент Євроради.

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За його словами, Європейська рада також "доручила Раді ЄС невідкладно попрацювати над подальшими ініціативами, спрямованими на задоволення нагальних військових і оборонних потреб України". 

"Водночас ми готуємося підтримати Україну, коли вона вирішить розпочати переговори, щоб допомогти їй досягти позитивного результату. Це означає справедливий і тривалий мир", – сказав Кошта.

Передісторія:

  • Європейська рада 6 березня закликала Раду ЄС пришвидшити роботу над ініціативою високої представниці Європейського Союзу з закордонних справ Каї Каллас щодо затвердження нового багатомільярдного пакету воєнної допомоги Україні від Євросоюзу.

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