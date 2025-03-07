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Росіяни запускали крилаті ракети: По всій Україні оголошували повітряну тривогу

Іван Д'яконовП'ятниця, 7 березня 2025, 05:52
Росіяни запускали крилаті ракети: По всій Україні оголошували повітряну тривогу
Ілюстративне фото: Getty Images

Російські війська здійснили пуски крилатих ракет по Україні.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Дослівно: "Відмічено пуски крилатих ракет типу "Калібр" з Чорного моря!"

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Деталі: О 03:32 ПС повідомили про групу ракет на Херсонщині, курс – північно-західний.

О 03:35 військові попередили про групу ракет в акваторії Чорного моря курсом на Одещину/Одесу.

Дослівно: "Одеса/Чорноморськ/Білгород-Дністровський! В укриття!"

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Деталі: О 03:50 ПС попередили про швидкісні цілі з Донеччини в напрямку Дніпропетровщини і Харківщини.

 
Мапа: alerts.in.ua

О 04:15 військові повідомили, що ракети заходять у повітряний простір Хмельниччини (вектор – Дунаївці).

О 04:28 ПС повідомили про ракету з Чернівецької області, яка продовжує рух на Івано-Франківщину.

О 04:30 Ракета продовжує рух Івано-Франківщиною в напрямку н.п. Богородчани.

О 05:35 військові попередили про групи ракет через Дніпропетровщину в напрямку Полтавщини.

О 05:36 одна з груп ракет з Дніпропетровщини змінила курс на Миколаївщину.

О 05:52 група ракет на південному заході Сумщини, курс – південь Чернігівщини.

Оновлено: О 07:22 Повітряні сили оголосили про відбій ракетної небезпеки по областях. 

ракетний ударповітряна тривога
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