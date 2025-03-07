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Трамп підписав указ про створення стратегічного резерву Bitcoin

П'ятниця, 7 березня 2025, 04:27
Трамп підписав указ про створення стратегічного резерву Bitcoin
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп підписав указ про створення Стратегічного резерву Bitcoin, який формуватиметься з конфіскованих державою цифрових активів.

Джерело: "крипто-цар" Білого дому з питань штучного інтелекту та криптовалют Девід Сакс у соцмережі X, агенство Reuters, указ Трампа

Деталі: Повідомляється, що резерв буде сформований з біткоїнів, які були конфісковані в рамках кримінальних або цивільних процедур конфіскації активів.

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За словами Сакса, уряд США володіє приблизно 200 тисячами біткоїнів, хоча визнає, що повного аудиту цих активів ніколи не проводилося.

"США не продаватимуть жодного біткоїна, покладеного в резервний фонд. Це як цифровий Форт Нокс для криптовалюти, яку часто називають "цифровим золотом", – зазначив Сакс.

Окрім цього, міністри фінансів і торгівлі отримали доручення розробити нейтральні для бюджету стратегії придбання додаткових обсягів біткоїнів. "Важливою умовою є те, що ці заходи не повинні створювати додаткових витрат для платників податків", – підкреслив Сакс.

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Пряма мова: "Указ також передбачає створення окремого Фонду цифрових активів США, який складатиметься з інших цифрових активів, конфіскованих у межах кримінального чи цивільного судочинства. Водночас уряд не купуватиме додаткові криптоактиви для цього фонду – він поповнюватиметься виключно за рахунок конфіскованих активів".

Деталі: Підтримка президентом криптоіндустрії викликала занепокоєння щодо конфлікту інтересів, пише Reuters. Сім'я Трампа випустила мемкоїн $TRUMP, а президент має частку в криптовалютній платформі World Liberty Financial.

Передісторія: 

  • 2 березня президент США Дональд Трамп оголосив про створення "Стратегічного крипторезерву США", назвавши Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Solana (SOL) та Cardano (ADA) ключовими активами, які будуть до нього включені.
  • Крипторинок миттєво відреагував на заяви Трампа. Біткоїн злетів до 95 тисяч дол, Ethereum – до 2 443 дол (+13%), а XRP виріс на 25%, до 2,79 дол.
  • Головний економіст Euro Pacific Capital Пітер Шифф заявив, що Дональд Трамп організував масштабну схему на крипторинку – штучного завищення ціни на активи та виведення прибутку (Pump and Dump).

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