Президент США Дональд Трамп підписав указ про створення Стратегічного резерву Bitcoin, який формуватиметься з конфіскованих державою цифрових активів.

Джерело: "крипто-цар" Білого дому з питань штучного інтелекту та криптовалют Девід Сакс у соцмережі X, агенство Reuters, указ Трампа

Деталі: Повідомляється, що резерв буде сформований з біткоїнів, які були конфісковані в рамках кримінальних або цивільних процедур конфіскації активів.

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За словами Сакса, уряд США володіє приблизно 200 тисячами біткоїнів, хоча визнає, що повного аудиту цих активів ніколи не проводилося.

"США не продаватимуть жодного біткоїна, покладеного в резервний фонд. Це як цифровий Форт Нокс для криптовалюти, яку часто називають "цифровим золотом", – зазначив Сакс.

Окрім цього, міністри фінансів і торгівлі отримали доручення розробити нейтральні для бюджету стратегії придбання додаткових обсягів біткоїнів. "Важливою умовою є те, що ці заходи не повинні створювати додаткових витрат для платників податків", – підкреслив Сакс.

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Пряма мова: "Указ також передбачає створення окремого Фонду цифрових активів США, який складатиметься з інших цифрових активів, конфіскованих у межах кримінального чи цивільного судочинства. Водночас уряд не купуватиме додаткові криптоактиви для цього фонду – він поповнюватиметься виключно за рахунок конфіскованих активів".

Деталі: Підтримка президентом криптоіндустрії викликала занепокоєння щодо конфлікту інтересів, пише Reuters. Сім'я Трампа випустила мемкоїн $TRUMP, а президент має частку в криптовалютній платформі World Liberty Financial.

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