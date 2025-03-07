Трамп підписав указ про створення стратегічного резерву Bitcoin
Президент США Дональд Трамп підписав указ про створення Стратегічного резерву Bitcoin, який формуватиметься з конфіскованих державою цифрових активів.
Джерело: "крипто-цар" Білого дому з питань штучного інтелекту та криптовалют Девід Сакс у соцмережі X, агенство Reuters, указ Трампа
Деталі: Повідомляється, що резерв буде сформований з біткоїнів, які були конфісковані в рамках кримінальних або цивільних процедур конфіскації активів.
За словами Сакса, уряд США володіє приблизно 200 тисячами біткоїнів, хоча визнає, що повного аудиту цих активів ніколи не проводилося.
"США не продаватимуть жодного біткоїна, покладеного в резервний фонд. Це як цифровий Форт Нокс для криптовалюти, яку часто називають "цифровим золотом", – зазначив Сакс.
Окрім цього, міністри фінансів і торгівлі отримали доручення розробити нейтральні для бюджету стратегії придбання додаткових обсягів біткоїнів. "Важливою умовою є те, що ці заходи не повинні створювати додаткових витрат для платників податків", – підкреслив Сакс.
Пряма мова: "Указ також передбачає створення окремого Фонду цифрових активів США, який складатиметься з інших цифрових активів, конфіскованих у межах кримінального чи цивільного судочинства. Водночас уряд не купуватиме додаткові криптоактиви для цього фонду – він поповнюватиметься виключно за рахунок конфіскованих активів".
Деталі: Підтримка президентом криптоіндустрії викликала занепокоєння щодо конфлікту інтересів, пише Reuters. Сім'я Трампа випустила мемкоїн $TRUMP, а президент має частку в криптовалютній платформі World Liberty Financial.
Передісторія:
- 2 березня президент США Дональд Трамп оголосив про створення "Стратегічного крипторезерву США", назвавши Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Solana (SOL) та Cardano (ADA) ключовими активами, які будуть до нього включені.
- Крипторинок миттєво відреагував на заяви Трампа. Біткоїн злетів до 95 тисяч дол, Ethereum – до 2 443 дол (+13%), а XRP виріс на 25%, до 2,79 дол.
- Головний економіст Euro Pacific Capital Пітер Шифф заявив, що Дональд Трамп організував масштабну схему на крипторинку – штучного завищення ціни на активи та виведення прибутку (Pump and Dump).