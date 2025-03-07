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Латвія закликає ЄС припинити видачу туристичних віз громадянам Росії

Іван Д'яконовП'ятниця, 7 березня 2025, 05:57
Латвія закликає ЄС припинити видачу туристичних віз громадянам Росії
Ріхард Козловскіс. Фото: МВС Латвії

Міністр внутрішніх справ Латвії Ріхард Козловскіс на засіданні Ради міністрів юстиції та внутрішніх справ ЄС у Брюсселі, закликав країни Європейського Союзу повністю припинити видачу шенгенських туристичних віз громадянам Росії.

Джерело: пресслужба МВС Латвії  

Деталі: Козловскіс аргументував свою ініціативу тим, що Росія веде проти Європи "гібридну війну". Він навів кілька прикладів небезпечної діяльності, зокрема незаконні перетини кордону, акти саботажу, використання безпілотників і кампанії інформаційного впливу.

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Пряма мова: "За нинішніх обставин ми не можемо продовжувати вести бізнес як зазвичай, ми повинні визнати, що перебуваємо в умовах гібридної війни. У Латвії це впливає на повсякденну роботу органів безпеки як на кордоні, так і всередині країни. Ми стикаємося як з незаконним перетином кордону, так і з актами саботажу, такими як підпал музею окупації, перетин кордону безпілотниками, пропагандистські спроби вплинути на громадську думку тощо. Тому я закликаю всі держави-члени серйозно поставитися до цієї загрози. Наш моральний обов'язок – відмовити в такій послузі.".

Деталі: За даними Європейської комісії, у 2024 році громадянам РФ було видано 565 069 шенгенських віз, що на 25% більше, ніж у 2023 році. Водночас 90% цих віз мали туристичну мету. Загальна частка віз, виданих громадянам Росії, становила 5,7% від усіх шенгенських віз, оформлених за рік.

Міністр нагадав, що Латвія припинила видачу туристичних віз громадянам Росії ще 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Наразі країна оформляє візи тільки за гуманітарними підставами. Аналогічних заходів вжили Естонія, Литва, Польща та Чехія.

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Передісторія: 

  • Комісія латвійського Сейму з національної безпеки підготувала законопроєкт, який передбачає заборону на виїзд до Росії та Білорусі для частини працівників державного управління. Заборона на поїздки також поширюватиметься на транзит через територію РФ та Білорусі.
  • 20 лютого, депутати Сейму Латвії підтримали в першому читанні законопроєкт, який передбачає заборону для громадян Росії та Білорусі або належним їм юридичним особам купувати нерухомість у країні.
  • Також стало відомо, що у Латвії готують зміни до законодавства, за якими громадяни Росії та Білорусі не зможуть обіймати керівні та інші посади у критичній інфраструктурі, що передбачають доступ до чутливої інформації.

візиЛатвіяРосія
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