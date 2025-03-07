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Галущенко: Росіяни атакували газову і енергетичну інфраструктуру України

Іван Д'яконовП'ятниця, 7 березня 2025, 06:44
Галущенко: Росіяни атакували газову і енергетичну інфраструктуру України
Ілюстративне фото: Getty Images

Вночі 7 березня Росія здійснила масований ракетно-дроновий обстріл енергетичної та газової інфраструктури України. Ударів зазнали об’єкти в різних регіонах країни.

Джерело: міністр енергетики України Герман Галущенко

Деталі: За словами міністра, атака спрямована на знищення енергетичних потужностей у різних регіонах країни. Унаслідок обстрілів зазнали пошкоджень об’єкти електро- та газопостачання.

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Пряма мова: "Знову під масованим ракетно-дроновим обстрілом енергетична і газова інфраструктура в різних регіонах України. 

Там, де можливо, рятувальники і енергетики працюють над ліквідацією наслідків. Вживаються всі необхідні заходи для стабілізації енерго- і газопостачання". 

Деталі: Міністр закликав українців залишатися в укриттях через загрозу повторних атак та стежити за офіційними повідомленнями щодо ситуації в енергосистемі.

енергетикаракетний удар
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