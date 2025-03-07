Кремль відкинув можливість компромісу і відмовився говорити про припинення вогню – ISW

Росія відкидає можливість будь-яких поступок на майбутніх мирних переговорах щодо війни в Україні. В Кремлі заявили, що не підуть на компроміси, заперечили можливість розміщення миротворців в Україні, і відкинули можливість припинення вогню шляхом переговорів.

Джерело: ISW

Деталі: Під час візиту до московського відділення Фонду "Захисники Вітчизни" 6 березня правитель Росії Володимир Путін наголосив, що Росія "не поступиться" і має намір досягти таких умов миру, які забезпечать їй довгострокові гарантії.

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Дослівно: "Путін оголосив 2025 рік "Роком захисника Вітчизни", що свідчить про мобілізаційні зусилля та підтримку війни проти України.

Він також заявив, що РФ "не відмовиться" від "власної" території на майбутніх мирних переговорах, маючи на увазі незаконно анексовані українські землі".

Деталі: Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час пресконференції заявив, що Москва не розглядатиме жодних ініціатив щодо розміщення європейських миротворчих сил в Україні. За його словами, такі дії будуть прирівняні до розгортання сил НАТО, а отже, Росія вважатиме їх прямою участю Альянсу у війні.

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Речниця МЗС Росії Марія Захарова також підкреслила, що будь-які пропозиції, які можуть дати Україні "перепочинок" на фронті, для Кремля неприйнятні.

Крім того, Лавров наголосив, що Росія наполягатиме на врахуванні так званих "першопричин" війни, серед яких він назвав припинення розширення НАТО та гарантії безпеки для РФ. Він заявив, що президент США Дональд Трамп нібито розуміє ці вимоги, тоді як європейські країни їх ігнорують.

Він заявив, що будь-яка мирна угода повинна враховувати так звані "першопричини" війни в Україні, зокрема гарантії того, що НАТО припинить розширюватися, намагаючись "поглинути" Україну, і створювати загрози для Росії.

Лавров стверджував, що президент Трамп "розуміє" необхідність усунення цих "першопричин", тоді як європейські країни намагаються їх ігнорувати.

Дослівно: "Російські офіційні особи часто посилаються на концепцію "першопричин", щоб натякнути на свої вимоги до НАТО відмовитися від політики відкритих дверей і звинуватити Захід і Україну у рішенні Путіна вторгнутися в Україну".

Ключові висновки ISW за 6 березня: