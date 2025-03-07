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Удар росіян: на Чернігівщині пошкоджено виробничий об’єкт – ОВА

Ірина БалачукП'ятниця, 7 березня 2025, 08:03
Удар росіян: на Чернігівщині пошкоджено виробничий об’єкт – ОВА
Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Уночі 7 березня російські окупанти завдали ударів по Чернігівській області, внаслідок чого пошкоджено виробничий об’єкт у Прилуцькому районі.

Джерело: голова ОВА В’ячеслав Чаус в Telegram

Пряма мова очільника області: "Вночі російські терористи атакували українські об’єкти критичної інфраструктури. На Чернігівщині вибухи лунали на Прилуччині – пошкоджений один із виробничих об’єктів".

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Деталі: Інформації про постраждалих наразі немає.

"Незмінно: Росія – терорист. Терористів треба зупиняти силою", – підсумував Чаус.

Передісторія:

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Чернігівська областьракетний удар
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