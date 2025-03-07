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Ядерне стримування: Макрон хоче до середини року розвідати можливості співпраці у Європі

Марія Ємець, Ірина БалачукП'ятниця, 7 березня 2025, 09:50
Ядерне стримування: Макрон хоче до середини року розвідати можливості співпраці у Європі
Президент Франції Емманюель Макрон. Фото Getty Images

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що він має на меті до середини року з’ясувати, які варіанти співпраці можливі між країнами Європи у питанні ядерного стримування.

Джерело: "Європейська правда" на Le Figaro

Пряма мова Макрона: "Ми розпочнемо фазу, на якій наші технічні фахівці будуть взаємодіяти… Це буде і стратегічний, і технічний діалог, після чого буде взаємодія на рівні глав держав та урядів, щоб на середину року побачити, чи може у нас з’явитися якась нова співпраця".

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Деталі: Макрон зазначив, що під час саміту багато лідерів у розмовах з ним цікавилися цією темою. Інтерес до такої дискусії висловили щонайменш лідери ЛитвиПольщі та Данії

Передісторія:

Читайте також текст стратегічної промови французького президента: "Капітуляція України не є миром. Росія стала загрозою для Франції". Історична промова Макрона

МакронЄвропаядерна зброя
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