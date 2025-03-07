Орбан анонсував опитування, чи підтримують угорці членство України в ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що проведе опитування серед угорців, чи хочуть вони, щоб Україна приєдналася до Європейського Союзу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico

Пряма мова Орбана: "У нас є так звана схема національних консультацій, яку ми регулярно використовуємо для з'ясування думки народу, тому ми будемо використовувати ту ж схему і зараз".

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Пряма мова речника угорського уряду Балажа Орбана: "Вперше в Європі угорці мають шанс вирішити, чи підтримують вони членство України в ЄС, чи ні".

Деталі: Видання нагадує, що з 2010 року уряд Орбана провів понад десяток так званих національних консультацій з різних питань, від міграції до прав ЛГБТК+.

Воно відбувається шляхом розсилання листів, в яких усім угорцям, які мають право голосу, ставлять запитання і пропонують вибрати один із варіантів відповідей, іноді просто відповісти "так" або "ні".

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Запитання часто сформульовані у випереджальній манері, і переважна більшість відповідей, як повідомляють угорські ЗМІ, збігаються з позицією уряду. Саме тому опозиція і громадянське суспільство вважають цей механізм пропагандистським інструментом.

Наприклад, під час національних консультацій щодо міграційної політики ЄС у 2023 році угорців запитали, чи підтримують вони створення Брюсселем "гетто для мігрантів" в Угорщині. Тоді в опитування взяли участь менше 20% угорців, але 99% з них сказали "ні".

Також видання акцентує, що результати цих національних консультацій не є юридично обов'язковими, але вони використовуються для зміцнення позицій уряду Орбана з питань, що викликають розбіжності. На основі цих результатів Орбан може заявити, що певну позицію підтримують більшість виборців.

Щодо України угорський уряд уже теж проводив "консультації". Питання стосувались війни в Україні та Ізраїлі, вступу України до ЄС, а також комунальних платежів, заморожування відсоткових ставок, податку на додатковий прибуток, іноземного впливу на угорську політику та закону про захист дітей.

З Україною були пов’язані чотири питання, й усі вони були сформульовані маніпулятивно. Тоді в угорському уряді заявили, що 98% угорців підтримують його політику.

А перед цим угорський уряд проводив консультації щодо антиросійських санкцій – тоді нібито проти них висловилися 97% угорців.