Довіра до Зеленського серед українців зросла до 68% на фоні загострення стосунків з США – КМІС

Рівень довіри серед українців до президента Володимира Зеленського на фоні загострення стосунків з адміністраціє президента США Дональда Трампа та після суперечки в Овальному кабінеті зріс з 57% у першій половині лютого до 68%.

Джерело: опитування "Київського міжнародного інституту соціології" (КМІС) 4 лютого-4 березня

Деталі: Згідно з опитуванням, станом на першу половину лютого 2025 року, до загострення відносин України і США, 57% українців довіряли Зеленському, не довіряли – 37%. Баланс довіри-недовіри становив +20%.

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У період 14 лютого - 4 березня рівень довіри до очільника держави зріс до 67%, а частка тих, хто не довіряє, знизилася до 29%. Відповідно, баланс довіри-недовіри покращився до +38%.

Динаміка довіри Президенту В. Зеленському протягом 2019-2025 років

"Наскільки Ви довіряєте чи не довіряєте Володимиру Зеленському?"

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Соціологи зазначають, що в період 14 лютого-4 березні відбулося багато резонансних подій, зокрема – емоційна зустріч у Білому Домі 28 лютого.

Динаміка довіри Президенту В. Зеленському протягом лютого-початку березня 2025 року

Уже в період 14 - 28 лютого довіра стала вищою, ніж 4 - 9 лютого, а на період 1 - 4 березня довіра до Зеленського зросла до 68%. Недовіра в період 1 - 4 березня становила 27%. Баланс довіри-недовіри на період 1 - 4 березня 2025 року становив +41%.

Довіра до Президента В. Зеленського в регіональному вимірі

Також у всіх регіонах України ситуація досить подібна і баланс довіри-недовіри – позитивний. Довіра президенту трохи нижча на Сході України, але навіть у цьому регіоні більшість довіряють Зеленському – 60% довіряють і 36% не довіряють. В інших регіонах (Захід, Центр, Південь) 66 - 69% довіряють і 28 - 30% не довіряють йому.

Довідково: Опитування громадської думки "Омнібус", проводилось 14 лютого - 4 березня, до якого за власною ініціативою додав запитання про довіру Зеленському. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх регіонах України (підконтрольних уряду) було опитано 1029 респондентів. Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася урядом.

До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення.