Квітнева погода: У Києві 6 березня зафіксували три температурні рекорди

6 березня в Києві зафіксовано три рекорди температури повітря, повідомляє Об'єднана гідрометеорологічна станція.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського у Facebook

Дослівно: "Мінімальна температура повітря не опустилась нижче 7,9°С, що на 2,2°С вище попереднього рекордного показника для цієї дати 2020 року".

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Деталі: За даними обсерваторії, ще одним рекордом є те, що максимальна температура повітря після полудня досягла 19,2 °С, а це на 1,8°С вище ніж у 1995 році.

Також встановлено третій рекорд – середньодобова температура повітря 6 березня стала найвищою за всю історію спостережень для цієї дати та досягла 11,9°C, що на 2,5°C більше за попередній рекорд 1995 року та на 11,3°C вище за кліматичну норму. За багаторічними даними, така температура характерна для 24 квітня.