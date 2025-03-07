Окупанти з артилерії обстріляли Херсонщину: загинув чоловік
П'ятниця, 7 березня 2025, 12:29
7 березня російські військові з артилерії обстріляли село Микільське Херсонської області, внаслідок чого загинув 65-річний чоловік.
Джерело: Херсонська обласна прокуратура
Дослівно: "За даними слідства, 7 березня близько 11:00 військові армії РФ атакували артилерією Микільське у Херсонському районі".
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Деталі: Повідомляється, що внаслідок атаки загинув 65-річний чоловік. Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину, поєднаного із загибеллю людини (ч. 2 ст. 438 КК України).