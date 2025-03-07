Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
СКІН ДЛЯ КАРТОК ВІД "УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВДИ" ТЕПЕР В MONOBANK

США можуть закрити до десятка консульств за кордоном, переважно в Європі

Іванна Костіна, Валентина РоманенкоП'ятниця, 7 березня 2025, 13:15
США можуть закрити до десятка консульств за кордоном, переважно в Європі
ілюстративне фото Getty Images

Державний департамент США найближчими місяцями готується закрити майже десяток консульств, здебільшого в Західній Європі, і планує скоротити персонал по всьому світу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters, яке цитує американських посадовців.

Деталі: Минулого місяця агентство Reuters повідомило, що американські місії по всьому світу попросили розглянути можливість скорочення як американського, так і місцевого персоналу щонайменше на 10%, оскільки президент Дональд Трамп і мільярдер Ілон Маск розгорнули безпрецедентну кампанію зі скорочення витрат у федеральному бюджеті США.

Реклама:

Президент-республіканець хоче забезпечити, щоб його бюрократичний апарат повністю відповідав його програмі "Америка понад усе". Минулого місяця він видав указ про реформування дипломатичної служби США, щоб забезпечити "вірну та ефективну" реалізацію його зовнішньополітичного порядку денного.

Під час своєї передвиборчої кампанії він неодноразово обіцяв "очистити глибинну державу", звільнивши бюрократів, яких він вважає нелояльними.

Критики кажуть, що потенційне скорочення дипломатичної присутності США в поєднанні з ліквідацією Агентства США з міжнародного розвитку, яке надавало допомогу на мільярди доларів у всьому світі, ризикує підірвати американське лідерство і залишити небезпечний вакуум, який можуть заповнити такі супротивники, як Китай і Росія.

РЕКЛАМА:

Трамп і Маск кажуть, що уряд США занадто великий, а допомога, що фінансується американськими платниками податків, витрачається марнотратно і шахрайським способом.

Лейпциг, Гамбург і Дюссельдорф у Німеччині, Бордо, Ренн, Ліон і Страсбург у Франції та Флоренція в Італії увійшли до списку невеликих консульств, які Державний департамент розглядає можливість закрити, повідомили три посадовці, додавши, що це ще може змінитися, оскільки деякі співробітники виступають за те, щоб вони залишилися відкритими.

Консульства США в Белу-Орізонті в Бразилії та Понта-Делгада в Португалії також були в списку, сказали посадовці.

"Державний департамент продовжує оцінювати нашу глобальну позицію, щоб гарантувати, що ми маємо найкращі позиції для вирішення сучасних викликів від імені американського народу", – заявив представник Держдепартаменту.

За словами посадовців, у понеділок департамент повідомив Конгрес про те, що планує закрити свою філію в південно-східному турецькому місті Газіантеп, звідки Вашингтон підтримував гуманітарну роботу на півночі Сирії.

"Деякі з них настільки малі, що економія від їх закриття буде зовсім незначною. Це просто вписується в тему перформативних і довільних скорочень адміністрації без будь-яких методів і стратегій", – сказав посадовець.

Державний департамент також розглядає можливість об'єднання низки своїх експертних бюро в штаб-квартирі у Вашингтоні, які працюють у таких сферах, як права людини, біженці, глобальне кримінальне правосуддя, жіночі питання і боротьба з торгівлею людьми, повідомили посадовці.

Передісторія:

  • Росія офіційно призначила послом у США Олександра Дарчієва, який перед тим був керівником департаменту в МЗС.
  • Про наміри швидко призначити послів заявили після переговори американської і російської делегацій у Саудівській Аравії 18 лютого. Вашингтон передав Москві ноту з агреманом на призначення Дарчієва після повторних перемовин 27 лютого у Стамбулі.

СШАТрамп
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
ЗМІ: Угода про копалини не переконає Трампа відновити допомогу Україні
Польща відповіла Маску щодо відключення Starlink для ЗСУ: Ми шукатимемо інших постачальників
Казарін отримав Шевченківську премію за публікації на "Українській правді"
Ракетний удар по Кривому Рогу: у лікарні помер ще один поранений
Іздрик, Казарін, Кадирова та інші – лавреати Шевченківської премії
Маск: Український фронт розвалиться, якщо я вимкну Starlink
Усі новини...
США
Венс займає жорсткішу позицію, ніж Трамп, у переговорах про надра з Україною – Bloomberg
Maxar закрив Україні доступ до своїх супутникових знімків – Мілітарний
Макрон відповів Трампу: Франція відданий союзник, європейці були з вами в Афганістані
Останні новини
16:22
ВВП Саудівської Аравії в четвертому кварталі зріс на 1,3%
16:17
Росіяни атакували дроном Харківщину: двоє загиблих, один важко поранений
16:14
біатлонУкраїна вперше за 5 років здобула медаль у чоловічій естафеті на етапі Кубку світу
16:07
Держдеп підтвердив візит Рубіо до Саудівської Аравії для переговорів із Україною
15:55
оновленоРосія продовжує атакувати безпілотниками жителів Херсона – у неділю шестеро поранених
15:46
В уряді Британії заявили про відсутність планів загального військового призову
15:37
Маск вважає, що США повинні вийти з НАТО
15:20
Понад 60 років тому у США таємниче зникла родина: тепер місцевий дайвер знайшов їхню автівку
15:20
ЗМІ: Угода про копалини не переконає Трампа відновити допомогу Україні
15:04
Президентка Єврокомісії сподівається зустрітися з Трампом, "коли настане час"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: