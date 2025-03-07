Загинув комбат 37-ї бригади морпіхів

Загинув командир 1 батальйону морської піхоти 37 окремої бригади морської піхоти Володимир Стогній.

Джерело: пресслужба 37-ї бригади морських піхотинців

Деталі: Обставини загибелі у повідомленні не уточнюються.

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Зазначається, що старший лейтенант Стогній мав позивний "Золотий". Він розпочав свій бойовий шлях у 2015 році, виконував бойові завдання в секторі АТО, згодом ООС. Від початку широкомасштабного вторгнення служив у лавах 60 окремої механізованої бригади, обіймав посаду командира розвідувального взводу.

Вказано, що Стогній особисто брав участь у багатьох важких боях під час деокупації правого берега Херсонщини та під час оборони міста Бахмут, неодноразово рятував побратимів, виносячи поранених на плечах з поля бою, сам також був поранений під час одного з числених боїв. Надалі проходив службу в 82 окремій десантно-штурмовій бригаді, обіймаючи посаду командира розвідувальної роти.

Восени 2024 року долучився до лав 37 окремої бригади морської піхоти, тимчасово виконував обов’язки командира 1 батальйону морської піхоти, після чого офіційно обійняв посаду комбата.

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Дослівно: "Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та друзям, розділяємо разом з вами цю невимовну втрату.

Зі свого боку обіцяємо докласти всіх зусиль, аби здійснити мрію "Золотого" — вільна та соборна Україна! Наша помста буде страшна! Спочивай з миром, герою!".