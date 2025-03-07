Україна отримала перший транш від Британії в межах кредиту із використанням росактивів

Україна отримала першу виплату коштів від Великої Британії, які вона надає у рамках кредиту G7 із використанням доходів від заморожених активів Росії.

Джерело: прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у X (Twitter), "Європейська правда"

Деталі: Шмигаль повідомив, що Україна отримала перші кошти від Сполученого Королівства у рамках кредиту G7, забезпечені доходами від заморожених росактивів – 752 мільйони фунтів стерлінгів.

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"Кошти спрямуємо на зміцнення української обороноздатності. Дякую Кіру Стармеру, уряду Великої Британії та нашим партнерам з G7 за механізм, який примушує російські кошти працювати на Україну. Розраховуємо, що всі суверенні активи РФ у майбутньому будуть конфісковані й передані на користь нашої держави", – зазначив прем’єр.

Нагадаємо, у 2024 році G7 погодила спільне надання Україні позики на 50 млрд доларів за рахунок активів РФ: кошти надаватимуться формально як кредит, але погашатимуться за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Це окремі кошти від тих, що надаються за програмою ЄС для України Ukraine Facility, яка набула чинності 1 березня 2024 року. Вона передбачає надання до 50 млрд євро стабільного фінансування у вигляді грантів та кредитів на підтримку відновлення, реконструкції та модернізації України на період з 2024 по 2027 роки.

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