Росіяни обстріляли Костянтинівську громаду: загинула людина – МВА

Вранці 7 березня росіяни обстріляли Іванопільський старостинський округ Костянтинівської громади на Донеччині, внаслідок цього загинула людина.

Джерело: начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов у Facebook

Пряма мова: "Сьогодні зранку (7 березня – ред.) російські нелюди здійснили обстріл по Іванопільському старостинському округу, в результаті чого пошкоджено об’єкти інфраструктури – житлові будинки, 2 магазини, заклад охорони здоров’я, заклад культури".

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Деталі: За інформацією МВА, окрім пошкоджень інфраструктури, одна людина отримала важкі травми у своєму будинку під час обстрілу та загинула.

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