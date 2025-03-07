Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
СКІН ДЛЯ КАРТОК ВІД "УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВДИ" ТЕПЕР В MONOBANK

Росіяни обстріляли Костянтинівську громаду: загинула людина – МВА

Степан ГафткоП'ятниця, 7 березня 2025, 14:42
Росіяни обстріляли Костянтинівську громаду: загинула людина – МВА
Наслідки обстрілу Костянтинівки, ілюстративне фото Facebook Сергія Горбунова

Вранці 7 березня росіяни обстріляли Іванопільський старостинський округ Костянтинівської громади на Донеччині, внаслідок цього загинула людина. 

Джерело: начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов у Facebook 

Пряма мова: "Сьогодні зранку (7 березня – ред.) російські нелюди здійснили обстріл по Іванопільському старостинському округу, в результаті чого пошкоджено об’єкти інфраструктури – житлові будинки, 2 магазини, заклад охорони здоров’я, заклад культури".

Реклама:

Деталі: За інформацією МВА, окрім пошкоджень інфраструктури, одна людина отримала важкі травми у своєму будинку під час обстрілу та загинула.

Нагадаємо:

Донецька областьросійсько-українська війнаобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновлено, відео, фотоРосіяни вдарили по Запоріжжю та області: можливі проблеми з газом і теплом
Німеччина: ХДС і СДПН погодили рамковий документ для перемовин про уряд
Туск після смертоносних ударів РФ: Ось що стається, коли хтось умиротворює варварів
Нова влада Сирії вбила 340 цивільних за два дні – правозахисники
ЗМІ: Заборона США на передачу розвідданих призвела до великих втрат ЗСУ
відеоНа Донеччині оголосили жалобу
Усі новини...
Донецька область
Нацгвардійці загону "Тайфун" показали "демонтаж" росіян на Покровському напрямку
Deep State: Кількість штурмів ворога на Покровському напрямку продовжує падати
Росіяни за тиждень скинули 108 авіабомб на Костянтинівку: 16 людей загинули
Останні новини
04:50
Bloomberg: США ветували ініціативу G7 щодо "тіньового флоту" Росії
04:18
У низці російських аеропортів запровадили план "Килим"
03:56
фотоКНДР вперше показала атомний підводний човен, який будує
03:10
Росіяни атакували Сумщину: 230 вибухів за добу, є поранений
02:16
Франція виділить Україні €195 млн з відсотків заморожених росактивів – міністр
01:26
У Росії безпілотники атакували рязанський НПЗ – соцмережі
00:32
Біля Черкас працювали сили ППО – ЗМІ
00:12
У Києві працювала ППО по ворожих дронах – Кличко
23:59
Венс поскаржився на проукраїнських протестувальників, які заважали його доньці
23:22
Чому варто провести ревізію власної культури: інтерв'ю з харківським драматургом
Усі новини...
Реклама:
Реклама: