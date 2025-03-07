Росіяни обстріляли Костянтинівську громаду: загинула людина – МВА
П'ятниця, 7 березня 2025, 14:42
Вранці 7 березня росіяни обстріляли Іванопільський старостинський округ Костянтинівської громади на Донеччині, внаслідок цього загинула людина.
Джерело: начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов у Facebook
Пряма мова: "Сьогодні зранку (7 березня – ред.) російські нелюди здійснили обстріл по Іванопільському старостинському округу, в результаті чого пошкоджено об’єкти інфраструктури – житлові будинки, 2 магазини, заклад охорони здоров’я, заклад культури".
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Деталі: За інформацією МВА, окрім пошкоджень інфраструктури, одна людина отримала важкі травми у своєму будинку під час обстрілу та загинула.
Нагадаємо:
- За минулий тиждень російські війська скинули 108 авіабомб на Костянтинівку Донецької області, внаслідок чого 16 людей загинули та 38 поранені.