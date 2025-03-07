У МЗС розкрили головні теми переговорів між Україною і США в Саудівській Аравії
Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що переговори України і США у Саудівській Аравії наступного тижня стосуватимуться двосторонніх відносин та шляху до миру в Україні.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "Порядок денний: українсько-американські двосторонні відносини, наше стратегічне партнерство, його подальший розвиток. І звісно у центрі розмови – шлях до миру. Україна конструктивно налаштована, готова і прагне миру як ніхто інший у світі. І ми хочемо швидко відновлювати мир".
Деталі: Він зазначив, що українсько-американського діалогу триває. За його словами, команда, що супроводжуватиме президента Володимира Зеленського, залишиться у Саудівській Аравії для переговорів з американською стороною.
Він додав, що Україні не відомо нічого про те, що у Саудівській Аравії будуть росіяни.
"Ми такої інформації не отримували. Виходимо з того, що у Саудівській Аравії мають відбутися двосторонні українсько-американські консультації, зустріч, діалог", – зауважив речник МЗС.
Передісторія:
- Наступного тижня в Саудівській Аравії відбудуться переговори між делегаціями України та США щодо російсько-української війни.
- Український посадовець на умовах анонімності повідомив агентству AFP, що глава Офісу президента України Андрій Єрмак очолить українську делегацію, до якої також може увійти міністр оборони Рустем Умеров.
- З боку США, за даними ЗМІ, будуть глава Держдепартаменту Марко Рубіо, радник з нацбезпеки Майк Волц та спецпосланник президента США Стів Віткофф.
- Видання Axios повідомило, що зустріч відбудеться у середу, 12 березня.