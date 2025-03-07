У МЗС розкрили головні теми переговорів між Україною і США в Саудівській Аравії

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що переговори України і США у Саудівській Аравії наступного тижня стосуватимуться двосторонніх відносин та шляху до миру в Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Порядок денний: українсько-американські двосторонні відносини, наше стратегічне партнерство, його подальший розвиток. І звісно у центрі розмови – шлях до миру. Україна конструктивно налаштована, готова і прагне миру як ніхто інший у світі. І ми хочемо швидко відновлювати мир".

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Деталі: Він зазначив, що українсько-американського діалогу триває. За його словами, команда, що супроводжуватиме президента Володимира Зеленського, залишиться у Саудівській Аравії для переговорів з американською стороною.

Він додав, що Україні не відомо нічого про те, що у Саудівській Аравії будуть росіяни.

"Ми такої інформації не отримували. Виходимо з того, що у Саудівській Аравії мають відбутися двосторонні українсько-американські консультації, зустріч, діалог", – зауважив речник МЗС.

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