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Амбасадорку РФ у Болгарії вигнали з галереї в Софії під вигуки "Вбивця!"

Іванна Костіна, Анастасія ПроцП'ятниця, 7 березня 2025, 15:36
Амбасадорку РФ у Болгарії вигнали з галереї в Софії під вигуки Вбивця!
Елеонора Митрофанова. Ілюстративне фото: Getty Images

Пані посла Росії у Болгарії Елеонору Митрофанову вигнали з Національної галереї "Квадрат 500" у Софії під вигуки "Вбивця!" і "Це не Москва".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на болгарську службу "Радіо Свобода"

Деталі: Інцидент стався в четвер увечері під час відкриття виставки нью-йоркського активістського колективу Guerrilla Girls.

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На відео, отриманому "Радіо Свобода" від журналістки Іви Рудникової, видно, як Елеонора Митрофанова заходить в один із залів "Квадрат 500". Спочатку її зустрічає тиша. Потім молода жінка починає кричати: "Це не Москва. Це Європа", і амбасадорка Росії звертається до неї російською мовою.

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Допис, поширений Свободна Европа (@svobodnaevropa)

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Потім Митрофанова продовжує йти до наступної зали, а молода жінка, яка називає себе Наталією Тодоровою, продовжує йти за нею, називаючи її "вбивцею". У наступному залі, де зібрався більший натовп, все більше людей приєднуються до скандування "Це не Москва".

"Партизанки" – це колектив візуальних художниць, які зберігають свою анонімність за масками горил. У четвер ввечері дві засновниці "Guerrilla Girls" під псевдонімами Фріда Кало та Кете Колльвіц перебували у Софії. Вони представлять виставку "Мистецтво бути неслухняною". Обидві активістки перебувають у Болгарії на запрошення Болгарського фонду для жінок у партнерстві з Національною галереєю/Квадрат 500.

Зазначимо, що колишній прем'єр Болгарії Кирил Петков прямо звинувачував Митрофанову в підкупі болгарських депутатів і веденні підривної діяльності проти країни.

У 2023 році Міністерство закордонних справ Болгарії звинуватило посла Росії Елеонору Митрофанову в поширенні дезінформації, коли вона заявила, що відправка болгарських солдатів в Україну негативно вплине на діалог між Москвою і Софією.

РосіяБолгарія
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