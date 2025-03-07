Республіканці закликають Трампа відновити допомогу і доступ до розвідки для України

Законодавці-республіканці починають закликати президента США Дональда Трампа скасувати своє рішення щодо призупинення американської військової та розвідувальної допомоги Україні.

Джерело: публікація The Hill, "Європейська правда"

Деталі: Республіканці попереджають, що тривале зупинення американської допомоги у військових діях матиме серйозні згубні наслідки.

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На їхню думку, Трамп мав право тимчасово припинити постачання зброї в Україну, щоб оцінити перебіг війни, чинити тиск на союзників по НАТО, і створити вікно для перемовин про мирну угоду між Україною і РФ.

Але водночас законодавці від Республіканської партії попереджають, що зупинка поставок зброї і боєприпасів на занадто довгий час може мати руйнівний вплив на боєздатність України, що підірве її важелі впливу в переговорах з Росією.

Крім того, вони наголошують на необхідності негайно відновити обмін розвідданими, оскільки, за словами законодавців, Сполучені Штати навряд чи виграють від позбавлення України критично важливої розвідувальної інформації з поля бою.

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"Це тривога за український народ. Мене більше турбує, як до цього поставляться люди на полі бою", – сказав сенатор Том Тілліс, коментуючи паузу в американських військових поставках.

Тілліс попередив, що пауза в наданні допомоги, про яку було оголошено в понеділок, "може виявитися корисною для Путіна".

Тілліс сказав, що в України достатньо зброї та боєприпасів, щоб поки утримувати лінію фронту, але висловив сподівання, що пауза у військовій допомозі триватиме недовго.

Він сказав, що "не проти" паузи, якщо це буде короткострокова "переговорна тактика".

"Я сподіваюся і молюся, щоб вона була недовгою. Думаю, так і буде", – додав сенатор.

Голова Комітету Сенату з питань асигнувань Сьюзан Коллінз заявила, що виступає проти припинення військової допомоги.

"Я не думаю, що ми повинні призупиняти наші зусилля. Це українці проливають кров", – сказала вона, назвавши нинішній момент "критичним для України".

Лідер республіканської більшості у Сенаті Джон Тьюн підкреслив, що пауза у військовій допомозі Україні буде тимчасовою.

"Це пауза, що важливо, а не зупинка. Я думаю, що це частина переговорів. І я сподіваюся, що врешті-решт ми посадимо людей за стіл переговорів і зможемо домовитися про угоду, яка принесе мирне вирішення цього трирічного конфлікту, і, сподіваюся, буде поважати суверенітет українського народу", – сказав він.

Сенатор Ліндсі Грем також зазначив, що стурбований оголошеною Трампом паузою щодо обміну розвідданими з Україною.

"Я дуже стурбований цим у довгостроковій перспективі, – зауважив він.

Сенатор Джон Корнін, старший член Комітету Сенату з питань розвідки, сказав, що "розвідувальні дані, які ми надавали українцям, були дуже важливими для того, щоб вони могли продовжувати боротьбу".

"Я сподіваюся, що пауза буде скасована в якийсь момент", – заявив він.

Сенатор Майк Раундс, член Комітету з питань збройних сил, заявив, що не підтримує рішення про припинення обміну розвідданими з Україною, а також сподівається, що пауза у військовій допомозі Україні буде лише тимчасовою.

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