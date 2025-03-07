Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
СКІН ДЛЯ КАРТОК ВІД "УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВДИ" ТЕПЕР В MONOBANK

Трамп розлючений через військовий тиск Росії на Україну – ЗМІ

Ірина Кутєлєва, Євген КізіловП'ятниця, 7 березня 2025, 18:07
Трамп розлючений через військовий тиск Росії на Україну – ЗМІ
фото: Getty Images

У Білому домі повідомили, що президент США Дональд Трамп буквально лютує через те, що Росія посилює атаки на Україну у той час, коли він намагається помирити країни.

Джерело: видання Axios з посиланням на анонімного представника Білого дому, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Ці повідомлення з’явились на тлі допису Трампа у соцмережі Truth Social, у якому він погрожує Росії санкціями і тарифами.

Реклама:

Портал зазначає, що це перший випадок з моменту вступу на посаду, коли Трамп публічно погрожує Росії, після того, як він зайняв м'якшу позицію щодо Владіміра Путіна.

Високопосадовець Білого дому заявив, що останніми днями "лють Трампа посилюється" через поведінку Росії та ескалацію її ударів по Україні у той момент, коли президент США наполягає на припиненні вогню.

Нагадаємо, Трамп заявив, що розглядає можливість запровадити широкомасштабні санкції та тарифи проти Росії.

РЕКЛАМА:

Він зробив заяву на тлі спроб посадити Україну і Росію за стіл переговорів і безпрецедентного тиску на офіційний Київ в останні дні.

Нагадаємо, 4 березня стало відомо, що Трамп ухвалив рішення призупинити усю військову допомогу Україні, включно з тією, що вже була у дорозі.

5 березня стало відомо, що зупинився також обмін розвідданими, включно з тими, що стосуються пусків російських ракет. 

Призупинення військової допомоги США для України може тривати доти, доки Дональд Трамп не вирішить, що Володимир Зеленський підтримує мирні переговори з Росією.

ТрампРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Трамп про те, що Україна може не вижити без допомоги США: Вона може не вижити в будь-якому разі
Польща відповіла Маску щодо відключення Starlink для ЗСУ: Ми шукатимемо інших постачальників
Казарін отримав Шевченківську премію за публікації на "Українській правді"
Ракетний удар по Кривому Рогу: у лікарні помер ще один поранений
Іздрик, Казарін, Кадирова та інші – лавреати Шевченківської премії
Маск: Український фронт розвалиться, якщо я вимкну Starlink
Усі новини...
Трамп
Департамент Маска звільнив українського журналіста "Голосу Америки" Яриша
Трамп заявив, що може ввести рішучі санкції проти Росії, поки не буде припинення вогню
Республіканці закликають Трампа відновити допомогу і доступ до розвідки для України
Останні новини
18:59
футболОстанні тафгаї Англії: як грали, билися, а потім їли морозиво Рой Кін та Патрік Вієйра
18:37
В уряді Британії кажуть, що продовжують ділитися розвідданими з Україною
18:22
доповненоРубіо: Ніхто не погрожував відключити Україні Starlink, але без нього вона б програла війну
18:16
Світська левиця, яка змінила побут мільйонів: історія винахідниці посудомийної машини
18:09
За тиждень Нацбанк купив 10 мільйонів доларів
17:57
Трамп про те, що Україна може не вижити без допомоги США: Вона може не вижити в будь-якому разі
17:53
"Кременчук" завдав другої поразки "Соколу" в плейоф чемпіонату України з хокею
17:45
Вчені встановили вік таємничого гібрида людини і неандертальця, якого знайшли в Португалії
17:22
Трамп шукає заміну Зеленському? Ядерна парасолька Макрона і переозброєння ЄС. Новий випуск УП тиждень
17:17
Трамп не послабить митний тиск – міністр торгівлі США
Усі новини...
Реклама:
Реклама: