У Німеччині дали довічне росіянину за вбивство двох українських військових

Суд у Мюнхені засудив до довічного ув'язнення 58-річного росіянина, який убив двох українських військових у Німеччині.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на n-tv

Деталі: Як зазначив речник суду, також було встановлено особливу тяжкість злочину, що означає, що дострокове звільнення 58-річного засудженого практично неможливе.

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Обидва українці лікувалися від отриманих на війні проти РФ поранень у клініці в Мурнау.

На початку судового процесу у справі про вбивство в лютому росіянин зізнався у вбивстві 36-річного та 23-річного українців.

Троє чоловіків були добре знайомі і часто зустрічалися для спільного вживання алкоголю – в тому числі і в день вбивства, коли вони зустрілися в центрі Мурнау.

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За даними суду, між ними виникла суперечка, і 36-річний чоловік також образив 58-річного.

Після цього росіянин взяв ніж і завдав старшому українцю кілька ударів у шию ззаду. Потім обвинувачений завдав п'ять ударів ножем 23-річному військовому.

Нагадаємо, інформація про двох чоловіків з тяжкими пораненнями у Мурнау надійшла близько 17:20 27 квітня минулого року. На час приїзду медиків один із них вже помер. Другий, що теж мав тяжкі поранення, невдовзі помер у лікарні.

Тоді росіянину обрали запобіжний захід. За даними ЗМІ, на момент вбивства він перебував у стані алкогольного сп'яніння.