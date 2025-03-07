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Трамп заявив, що йому легше мати справу з РФ, ніж з Україною

Христина Бондарєва, Євген КізіловП'ятниця, 7 березня 2025, 19:34
Трамп заявив, що йому легше мати справу з РФ, ніж з Україною
фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що у питанні закінчення війни йому легше мати справу з Росією, а з Україною - важче. Також він каже, що вірить у бажання російського лідера Володимира Путіна покласти край війні проти України.

Джерело: Трамп у Білому домі в п’ятницю, відповідаючи на питання преси, пише "Європейська правда"

Деталі: У відповідь на запитання, чи вірить Трамп, з огляду на російські бомбардування України, що Владімір Путін хоче миру, Трамп сказав: "Так, ви знаєте, я йому вірю".

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При цьому Трамп ще раз підкреслив те, про що він писав у постів в Truth Social раніше у п’ятницю, що Росія розбиває Україну на полі бою.

Далі президент США заявив, що у питанні врегулювання конфлікту йому легше "мати справу" з Росією, а не з Україною.

"Відверто кажучи, мені важче мати справу з Україною. У них немає карт. Ви знаєте, буде зустріч у Саудівській Аравії десь наступного тижня. Ми вважаємо, що з точки зору досягнення остаточного врегулювання, можливо, буде легше мати справу з Росією. Дивовижно, тому що у них всі карти", – сказав президент США.

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Трамп також пояснив, чому зупинив поставки військової допомоги Україні.

Нагадаємо, 4 березня стало відомо, що Трамп ухвалив рішення призупинити усю військову допомогу Україні, включно з тією, що вже була у дорозі.

5 березня стало відомо, що зупинився також обмін розвідданими, включно з тими, що стосуються пусків російських ракет. 

ТрампРосіяПутінвійна
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