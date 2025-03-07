ЗМІ дізналися, що США продовжують ділитися з Україною деякими розвідданими
Сполучені Штати продовжують ділитися з Україною розвідувальними даними, які можуть допомогти її військам захистити себе, а не атакувати російських окупантів.
Джерело: телеканал CNN із посиланням на двох американських посадовців зі сфери оборони, повідомляє "Європейська правда"
Деталі: За словами співрозмовників телеканалу, США не хочуть, щоб їх вважали такими, що активно допомагають Україні завдавати ударів по Росії.
Але США також не збираються приховувати інформацію, яка може допомогти Україні захистити себе, додали посадовці.
Джерела CNN також зазначають, що супутниковий інтернет-сервіс Starlink Ілона Маска, на який покладаються українські військові, як і раніше працює в Україні.
Нагадаємо, 4 березня стало відомо, що Трамп ухвалив рішення призупинити усю військову допомогу Україні, включно з тією, що вже була у дорозі.
5 березня стало відомо, що зупинився також обмін розвідданими, включно з тими, що стосуються пусків російських ракет.
Коментуючи припинення поставок допомоги Україні, Трамп заявив, що "хоче зупинити смерті".