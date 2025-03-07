ЗМІ дізналися, що США продовжують ділитися з Україною деякими розвідданими

Сполучені Штати продовжують ділитися з Україною розвідувальними даними, які можуть допомогти її військам захистити себе, а не атакувати російських окупантів.

Джерело: телеканал CNN із посиланням на двох американських посадовців зі сфери оборони, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За словами співрозмовників телеканалу, США не хочуть, щоб їх вважали такими, що активно допомагають Україні завдавати ударів по Росії.

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Але США також не збираються приховувати інформацію, яка може допомогти Україні захистити себе, додали посадовці.

Джерела CNN також зазначають, що супутниковий інтернет-сервіс Starlink Ілона Маска, на який покладаються українські військові, як і раніше працює в Україні.

Нагадаємо, 4 березня стало відомо, що Трамп ухвалив рішення призупинити усю військову допомогу Україні, включно з тією, що вже була у дорозі.

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5 березня стало відомо, що зупинився також обмін розвідданими, включно з тими, що стосуються пусків російських ракет.

Коментуючи припинення поставок допомоги Україні, Трамп заявив, що "хоче зупинити смерті".