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ЗМІ дізналися, що США продовжують ділитися з Україною деякими розвідданими

Ірина Кутєлєва, Євген КізіловП'ятниця, 7 березня 2025, 19:57
ЗМІ дізналися, що США продовжують ділитися з Україною деякими розвідданими
фото: Getty Images

Сполучені Штати продовжують ділитися з Україною розвідувальними даними, які можуть допомогти її військам захистити себе, а не атакувати російських окупантів.

Джерело: телеканал CNN із посиланням на двох американських посадовців зі сфери оборони, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За словами співрозмовників телеканалу, США не хочуть, щоб їх вважали такими, що активно допомагають Україні завдавати ударів по Росії.

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Але США також не збираються приховувати інформацію, яка може допомогти Україні захистити себе, додали посадовці.

Джерела CNN також зазначають, що супутниковий інтернет-сервіс Starlink Ілона Маска, на який покладаються українські військові, як і раніше працює в Україні.

Нагадаємо, 4 березня стало відомо, що Трамп ухвалив рішення призупинити усю військову допомогу Україні, включно з тією, що вже була у дорозі.

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5 березня стало відомо, що зупинився також обмін розвідданими, включно з тими, що стосуються пусків російських ракет. 

Коментуючи припинення поставок допомоги Україні, Трамп заявив, що "хоче зупинити смерті".

СШАрозвідкаУкраїнавійна
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