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У Словаччині відбулися нові протести проти проросійської політики Фіцо

Христина Бондарєва, Євген КізіловП'ятниця, 7 березня 2025, 21:06
У Словаччині відбулися нові протести проти проросійської політики Фіцо
фото: TASR

По всій Словаччині велика кількість людей знову вийшла на акції протесту проти проросійської політики прем'єр-міністра Роберта Фіцо.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на агентство АР

Деталі: За словами організаторів протестів, натовпи зібралися у понад 40 містах країни та за кордоном. 

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Протестувальники називали Фіцо зрадником та заявляли, що "Словаччина – це Європа". "Ганьба, ганьба", – скандували люди на площі Свободи в Братиславі.

 

Протест у Братиславі

фото: TASR

Фіцо, який пережив замах у травні 2024 року, зіткнувся із закликами піти у відставку через свої коментарі щодо майбутнього членства Словаччини в ЄС і НАТО та заяви про те, що Росія мала причини для вторгнення в Україну з міркувань безпеки.

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Протестувальники також засудили нещодавню проросійську діяльність близьких соратників Фіцо. Зокрема – висловлювання Еріка Каліняка, який заявив, що Словаччина "нарешті матиме надійного сусіда", якщо російські війська захоплять Україну.

Любош Блаха, провідний член партії Фіцо, зустрівся цього тижня з Сергеєм Наришкіним, головою Служби зовнішньої розвідки РФ. Під час однієї зі своїх поїздок до Москви він заявив, що "Захід програє, а Росія виграє".

Погляди Фіцо на Росію різко відрізняються від європейського мейнстріму. Він припинив військову допомогу Словаччини Україні, розкритикував санкції ЄС проти Росії і пообіцяв заблокувати вступ України до НАТО. 

Він оголосив президента України Володимира Зеленського ворогом після того, як Україна припинила постачання російського газу до Словаччини та деяких інших європейських споживачів.

СловаччинамітингиФіцо
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