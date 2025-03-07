5 людей загинули, ще 9 поранені через російські атаки на Донеччині

На Донеччині в результаті чергових російських атак п’ятеро цивільних загинули, ще дев’ятеро зазнали поранень.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Дослівно: "На село Іванопілля збройні сили держави-агресора скинули дві авіабомби, ймовірно, "ФАБ-250" із модулем УМПК. Під завалами зруйнованого будинку отримала несумісні з життям тілесні ушкодження 89-річна мешканка.

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Ще четверо чоловіків 43, 57, 62 і 75 років зазнали смертельних травм у Покровську та селах Яблунівка й Костянтинопіль".

Деталі: Також у цих селах внаслідок авіаційних та артилерійських ударів по житловій забудові дістали поранення п’ятеро місцевих – жінки віком 47, 55, 63 і 80 років та 76-річний чоловік. У них діагностовано мінно-вибухові травми й осколкові поранення.

Крім того, в результаті атаки ворога на селище Дробишеве осколкові рани і контузії дістали ще троє цивільних – 65-річний чоловік, його дружина 58 років й 75-річна пенсіонерка. Одного містянина 51 року травмовано у Добропіллі.

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У результаті російських ударів пошкоджено приватні будинки, автомобілі, лінію газопроводу.