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У Грузії 100 днів антиурядових протестів: Активісти провели десятки акцій

Христина Бондарєва, Тетяна ОлійникП'ятниця, 7 березня 2025, 21:56
У Грузії 100 днів антиурядових протестів: Активісти провели десятки акцій
Фото - Georgia Today

У різних містах по всій Грузії 7 березня відбулися марші та мітинги з нагоди 100 днів від початку антиурядових протестів у країні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Newsgeorgia

Деталі: Слоган цього протестного дня – "До кінця". Головна вимога демонстрантів залишається незмінною ось уже три місяці – дострокові парламентські вибори. 

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Також вони закликають до звільнення приблизно пів сотні своїх однодумців, проти яких розпочали кримінальні справи в контексті протестів.

У Тбілісі громадяни зібралися на різних локаціях із різними гаслами. До першого корпусу Тбіліського держуніверситету ім. Джавахішвілі студенти і викладачі прийшли, щоб заявити, що "грузинська освіта в небезпеці". 

 
фото - Georgia Today

Біля Громадського мовника сотні людей виступили під гаслом "Свободу в'язням совісті". Ще однією точкою збору була площа Республіки. Протестувальники провели ходу до парламенту Грузії, де було перекрито проспект Руставелі.

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Одночасно з Тбілісі 100-й день протесту відзначили в Зугдіді, Батумі, Кутаїсі та Телаві.

Масштабні акції почалися в Тбілісі та інших містах країни спонтанно 28 листопада 2024 року, після рішення уряду "Грузинської мрії" про заморожування переговорів щодо вступу до ЄС.

Якщо в перші два тижні поліція неодноразово застосовувала силу проти демонстрантів, використовуючи сльозогінний газ і водомети, то тепер протестувальникам масово виписують великі штрафи за порушення правил проведення мітингів – незаконні перекриття доріг, дрібне хуліганство, непокору вимогам поліції. 

Попри це, регулярно громадяни збираються біля парламенту Грузії, щоб озвучити ключові вимоги.

Нагадаємо, нещодавно у парламенті Грузії, де немає опозиції, ухвалили новий пакет репресивних законів, що розширюють можливості для покарання за участь у протестах і критику влади. 

Також анонсували законопроєкт з додатковими правилами щодо діяльності ЗМІ.

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Грузіямітинги
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