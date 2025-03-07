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США призупинили доступ України до комерційних супутникових знімків компанії Maxar

Христина Бондарєва, Тетяна ОлійникП'ятниця, 7 березня 2025, 23:21
США призупинили доступ України до комерційних супутникових знімків компанії Maxar
Фото ілюстративне - Getty Images

Адміністрація Трампа призупинила доступ України до комерційних супутникових знімків, придбаних урядом США через компанію Maxar.

Джерело: Національне агентство геопросторової розвідки та компанія Maxar, пише "Європейська правда" з посиланням на CNN

Деталі: Україна давно використовує супутникові знімки Maxar для відстеження пересування російських військ, оцінки місцевості та допомоги у плануванні військових операцій.

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Призупинення доступу до знімків, які роблять супутники компанії Maxar і які купує Національне агентство геопросторової розвідки, слідує за рішенням адміністрації Трампа призупинити обмін розвідувальною інформацією з Україною.

"Maxar має контракти з урядом США та десятками країн-союзників і партнерів по всьому світу на надання супутникових знімків та інших геопросторових даних. Кожен клієнт самостійно приймає рішення про те, як він буде використовувати і ділитися цими даними", – сказав представник компанії Maxar.

"Ми дуже серйозно ставимося до наших контрактних зобов'язань. Ми не вносимо жодних змін у те, як ми підтримуємо інших наших клієнтів, їхні програми чи контракти", – додали в компанії.

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Національне агентство геопросторової розвідки заявило, що тимчасово призупинило доступ до системи, яка надає комерційні супутникові знімки, придбані Сполученими Штатами, відповідно до директиви адміністрації президента щодо підтримки України.

У п'ятницю телеканал CNN повідомив, що США продовжують ділитись з Україною розвідувальними даними, які можуть допомогти її військам захистити себе, але "скоротили" обмін розвідданими, які ЗСУ могли б використовувати для атак на російських окупантів.

Коментуючи припинення поставок допомоги Україні, президент Дональд Трамп заявив, що "хоче зупинити смерті".

США
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