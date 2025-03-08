Трамп може перекинути військових США з Німеччини до Угорщини – ЗМІ

За даними видання The Telegraph, президент США Дональд Трамп розглядає можливість виведення американських військ з Німеччини і передислокації їх до Східної Європи, зокрема до Угорщини, яка підтримує тісні стосунки з Росією.

Джерело: The Telegraph з посиланням на джерела

Деталі: Трамп розглядає можливість виведення близько 35 000 військовослужбовців з Німеччини, що ще більше погіршить відносини між США та Європою.

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Дослівно з публікації The Telegraph: "Президент США, який неодноразово попереджав, що Європа повинна вкладати більше коштів у свою обороноздатність, все більше розчаровується тим, що континент "підштовхує до війни", кажуть джерела, близькі до адміністрації".

Деталі: Близько 160 000 військовослужбовців дислокуються за межами Сполучених Штатів, переважна більшість з них – у Німеччині.

"Трамп розлючений тим, що вони (Європа – ред.), схоже, підштовхують до війни (Третьої світової – ред.)", – сказало джерело, близьке до Білого дому.

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Брайан Г'юз, речник національної безпеки США, сказав: "Хоча ніяких конкретних рішень не прийнято, американські військові завжди розглядають можливість передислокації військ по всьому світу для найкращого протистояння поточним загрозам нашим інтересам".

За інформацією The Telegraph, Трамп розглядає можливість передислокації військ з Німеччини до Угорщини, яка підтримує тісні відносини з Росією.

Зазначається, що Трамп розглядає можливість передислокації частини американських військ в Європі, щоб вони були зосереджені навколо країн НАТО, які збільшили свої оборонні витрати, щоб досягти цільових показників ВВП.

Це є частиною планів адміністрації щодо перерозподілу участі в НАТО на користь країн-членів з вищими оборонними витратами.

Трамп неодноразово критикував країни НАТО за недосягнення поточного двовідсоткового рівня видатків, стверджуючи, що ця диспропорція покладає несправедливий тягар на Сполучені Штати.

Що передувало: Раніше повідомлялося, що Трамп розглядає можливість внесення суттєвих змін до політики участі США в НАТО.

Трамп неодноразово критикував країни НАТО за те, що вони не досягли поточної мети – витрачати 2% свого ВВП на оборону. Він стверджував, що ця диспропорція є несправедливою і створює додатковий тягар для США.

Понад десять років тому країни НАТО домовились встановити цільовий показник витрат для кожної з них на рівні 2% ВВП. Але Трамп наполягає на збільшенні цього відсотка. Нещодавно він заявив, що члени НАТО повинні витрачати 5% свого ВВП на оборону, хоча США наразі цього не роблять.

Трамп погрожував вивести США з НАТО під час свого першого терміну і поставив під сумнів переваги статті 5 для США.

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