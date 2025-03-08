На Сумщині – майже 140 вибухів за добу, є пошкодження
Протягом минулого дня росіяни здійснили 77 обстрілів прикордоння Сумської області, пошкоджені будинки та автомобіль, зруйновані господарчі споруди.
Джерело: ОВА Сумської області
Дослівно: "Зафіксовано 138 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Глухівська, Хутір-Михайлівська, Середино-Будська громади".
Деталі: По Краснопільській громаді окупанти здійснили удари FPV-дронами, скидання ВОГ з БпЛА, 19 вибухів.
По Великописарівській громаді ворог бив з мінометів, артилерії, FPV-дронами, скидав ВОГ з БпЛА, 38 вибухів. Внаслідок обстрілів пошкоджений та загорівся приватний автомобіль.
На Білопільську громаду росіяни скинули ВОГ з БпЛА, 9 вибухів.
По Юнаківській громаді були обстріл з танка, артилерійські обстріли, пуск КАБ, удар БпЛА, 44 вибухи.
Есманьську громаду ворог атакував FPV-дронами, 7 вибухів. Пошкоджені 4 приватних будинки, 2 господарчі споруди.
У Миропільській громаді зафіксували пуски КАБ, удар FPV-дрона, 5 вибухів.
По Середино-Будській і Глухівській громадах були удари FPV-дронами, 3 вибухи.
Хутір-Михайлівська громада теж зазнала удару FPV-дроном, внаслідок чого зруйноване господарське приміщення навчального закладу.
По Хотінській громаді ворог бив з артилерії та FPV-дронами, 12 вибухів.