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На Сумщині – майже 140 вибухів за добу, є пошкодження

Ольга Глущенко Субота, 8 березня 2025, 04:30
На Сумщині – майже 140 вибухів за добу, є пошкодження
Руйнування на Сумщині після обстрілів РФ. Ілюстративне фото ОВА

Протягом минулого дня росіяни здійснили 77 обстрілів прикордоння Сумської області, пошкоджені будинки та автомобіль, зруйновані господарчі споруди.

Джерело: ОВА Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 138 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Глухівська, Хутір-Михайлівська, Середино-Будська громади".

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Деталі: По Краснопільській громаді окупанти здійснили удари FPV-дронами, скидання ВОГ з БпЛА, 19 вибухів.

По Великописарівській громаді ворог бив з мінометів, артилерії, FPV-дронами, скидав ВОГ з БпЛА, 38 вибухів. Внаслідок обстрілів пошкоджений та загорівся приватний автомобіль.

На Білопільську громаду росіяни скинули ВОГ з БпЛА, 9 вибухів.

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По Юнаківській громаді були обстріл з танка, артилерійські обстріли, пуск КАБ, удар БпЛА, 44 вибухи.

Есманьську громаду ворог атакував FPV-дронами, 7 вибухів. Пошкоджені 4 приватних будинки, 2 господарчі споруди.

У Миропільській громаді зафіксували пуски КАБ, удар FPV-дрона, 5 вибухів.

По Середино-Будській і Глухівській громадах були удари FPV-дронами, 3 вибухи.

Хутір-Михайлівська громада теж зазнала удару FPV-дроном, внаслідок чого зруйноване господарське приміщення навчального закладу.

По Хотінській громаді ворог бив з артилерії та FPV-дронами, 12 вибухів.

Сумська областьобстрілвибух
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