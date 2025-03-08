В Росії заявили про атаку безпілотників на НПЗ у Ленінградській області

Влада Росії заявила, що безпілотники атакували нафтопереробне підприємство в Ленінградській області.

Джерело: Російська служба ВВС, губернатор російської Ленінградській області Олександр Дрозденко

Пряма мова Дрозденка: "Відбито атаку БПЛА на КИНЕФ у Киришському районі. Силами ППО один безпілотник збито на підльоті, інший – знищено над територією підприємства".

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Деталі: Під час падіння уламків пошкоджено зовнішню конструкцію одного з резервуарів підприємства, "наслідки ліквідовано", – повідомив губернатор.

КИНЕФ ("Киришинефтеоргсинтез") – нафтопереробне підприємство в місті Кириші в Ленінградській області.

Його дрони вже атакували рік тому.