В Росії заявили про атаку безпілотників на НПЗ у Ленінградській області
Субота, 8 березня 2025, 06:44
Влада Росії заявила, що безпілотники атакували нафтопереробне підприємство в Ленінградській області.
Джерело: Російська служба ВВС, губернатор російської Ленінградській області Олександр Дрозденко
Пряма мова Дрозденка: "Відбито атаку БПЛА на КИНЕФ у Киришському районі. Силами ППО один безпілотник збито на підльоті, інший – знищено над територією підприємства".
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Деталі: Під час падіння уламків пошкоджено зовнішню конструкцію одного з резервуарів підприємства, "наслідки ліквідовано", – повідомив губернатор.
КИНЕФ ("Киришинефтеоргсинтез") – нафтопереробне підприємство в місті Кириші в Ленінградській області.
Його дрони вже атакували рік тому.