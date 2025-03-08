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Росіяни вночі вдарили по підприємству на Харківщині – вбили трьох людей, ще сімох поранили

Ольга Глущенко , Роман ПетренкоСубота, 8 березня 2025, 08:27
Росіяни вночі вдарили по підприємству на Харківщині – вбили трьох людей, ще сімох поранили
Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Близько другої години ночі 8 березня росіяни вдарили ворожим безпілотником по цивільному підприємству в Богодухові Харківської області, внаслідок чого загинули три людини, ще семеро отримали поранення.

Джерело: керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова Синєгубова: "На жаль, одна людина загинула, обвуглене тіло деблокували з-під завалів, триває експертиза".

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Деталі: Крім того, ще сім людей отримали поранення.

Синєгубов додав, що рятувальна операція триває.

Оновлено: Згодом Синєгубов уточнив, що кількість загиблих збільшилася до трьох. Усі - цивільні чоловіки.

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Зазначається, що удар прийшов по території мʼясокомбінату, виникла пожежа та пошкоджено виробничі цехи, гаражі. 

Харківська областьобстрілросійсько-українська війна
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