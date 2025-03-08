Росіяни вночі вдарили по підприємству на Харківщині – вбили трьох людей, ще сімох поранили
Субота, 8 березня 2025, 08:27
Близько другої години ночі 8 березня росіяни вдарили ворожим безпілотником по цивільному підприємству в Богодухові Харківської області, внаслідок чого загинули три людини, ще семеро отримали поранення.
Джерело: керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов
Пряма мова Синєгубова: "На жаль, одна людина загинула, обвуглене тіло деблокували з-під завалів, триває експертиза".
Реклама:
Деталі: Крім того, ще сім людей отримали поранення.
Синєгубов додав, що рятувальна операція триває.
Оновлено: Згодом Синєгубов уточнив, що кількість загиблих збільшилася до трьох. Усі - цивільні чоловіки.
РЕКЛАМА:
Зазначається, що удар прийшов по території мʼясокомбінату, виникла пожежа та пошкоджено виробничі цехи, гаражі.