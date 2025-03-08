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Через атаку російських БпЛА на підприємстві в Запоріжжі виникла масштабна пожежа

Ольга Глущенко Субота, 8 березня 2025, 07:28
Через атаку російських БпЛА на підприємстві в Запоріжжі виникла масштабна пожежа
фото: ДСНС

У ніч на 8 березня, близько 02:00, внаслідок падіння уламків ворожого дрона на території приватного підприємства в Запоріжжі виникла масштабна пожежа загальною площею 400 кв. м.

Джерело: ДСНС

Деталі: Рятувальники зазначили, що вогонь охопив зварювальний цех та допоміжні споруди.

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фото: ДСНС
 
фото: ДСНС

Крім того, вибуховою хвилею пошкоджені два автомобілі, що знаходилися неподалік.

Обійшлося без жертв і постраждалих.

Запоріжжябезпілотникиросійсько-українська війнапожежа
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