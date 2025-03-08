Через атаку російських БпЛА на підприємстві в Запоріжжі виникла масштабна пожежа
Субота, 8 березня 2025, 07:28
У ніч на 8 березня, близько 02:00, внаслідок падіння уламків ворожого дрона на території приватного підприємства в Запоріжжі виникла масштабна пожежа загальною площею 400 кв. м.
Джерело: ДСНС
Деталі: Рятувальники зазначили, що вогонь охопив зварювальний цех та допоміжні споруди.
Реклама:
Крім того, вибуховою хвилею пошкоджені два автомобілі, що знаходилися неподалік.
Обійшлося без жертв і постраждалих.