Генштаб оновив дані про втрати ворога: мінус ще тисячу окупантів
Субота, 8 березня 2025, 07:48
За минулу добу Сили оборони відмінусували ще 1000 окупантів, 4 російських танки одну РСЗВ і 12 ББМ.
Джерело: Дані Генштабу ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.03.25 орієнтовно склали:
Реклама:
- особового складу ‒ близько 883950 (+1000) осіб,
- танків ‒ 10268 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21346 (+12) од,
- артилерійських систем– 24148 (+24) од,
- РСЗВ – 1307 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 1099 (+3) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 28172 (+148) од,
- крилатих ракет ‒ 3120 (+35) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 39791 (+113) од,
- спеціальної техніки ‒ 3772 (+3) од.