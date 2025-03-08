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Генштаб оновив дані про втрати ворога: мінус ще тисячу окупантів

Ольга Глущенко Субота, 8 березня 2025, 07:48
Генштаб оновив дані про втрати ворога: мінус ще тисячу окупантів
ілюстративне фото Генштабу

За минулу добу Сили оборони відмінусували ще 1000 окупантів, 4 російських танки одну РСЗВ і 12 ББМ.

Джерело: Дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.03.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 883950 (+1000) осіб,
  • танків ‒ 10268 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21346 (+12) од,
  • артилерійських систем– 24148 (+24) од,
  • РСЗВ – 1307 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 1099 (+3) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 28172 (+148) од,
  • крилатих ракет ‒ 3120 (+35) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 39791 (+113) од,
  • спеціальної техніки ‒ 3772 (+3) од.

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