РФ атакувала трьома ракетами та 145 безпілотниками

У ніч на 8 березня противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 та однією крилатою ракетою Іскандер-К та 145 ударними БпЛА типу Shahed, з яких 79 було збито.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Ще 54 безпілотники були "локаційно втрачені".

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Також з трьох ракет сили ППО збили одну – "Іскандер-К".

Збиття підтвердили у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській та Одеській областях.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Полтавщина, Харківщина, Сумщина та Одещина.