У Києві погіршилося повітря – столиця у десятці найбрудніших міст

У Києві вранці 8 березня спостерігається тимчасове погіршення стану повітря, рівень забрудненості високий.

Джерело: КМДА, IqAir

Дослівно КМДА: "Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області та метеорологічні умови, що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря".

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Деталі: За даними моніторингів, Київ наразі посідає 9 місце у світі за забрудненістю, обігнавши китайський Шанхай.

Найбруднішими містами станом на 8 березня є Ер-Ріяд (Саудівська Аравія), Каїр (Єгипет) та Пекін (Китай).

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