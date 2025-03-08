У Києві погіршилося повітря – столиця у десятці найбрудніших міст
Субота, 8 березня 2025, 09:37
У Києві вранці 8 березня спостерігається тимчасове погіршення стану повітря, рівень забрудненості високий.
Джерело: КМДА, IqAir
Дослівно КМДА: "Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області та метеорологічні умови, що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря".
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Деталі: За даними моніторингів, Київ наразі посідає 9 місце у світі за забрудненістю, обігнавши китайський Шанхай.
Найбруднішими містами станом на 8 березня є Ер-Ріяд (Саудівська Аравія), Каїр (Єгипет) та Пекін (Китай).
Спеціалісти рекомендують киянам:
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- зачинити вікна;
- обмежити перебування на вулиці;
- пити багато води;
- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.