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Туск: Польща була б у більшій безпеці, якби мала ядерний арсенал

Христина Бондарєва, Роман ПетренкоСубота, 8 березня 2025, 10:42
Туск: Польща була б у більшій безпеці, якби мала ядерний арсенал
Дональд Туск, фото: Getty Images

Глава польського уряду Дональд Туск розповів, що пропозиція Парижа щодо ядерного стримування розглядається, та відзначив, що Польща була б у більшій безпеці, якби мала "власний ядерний арсенал".

Джерело: RMF FM, "Європейська правда"

Деталі: На зустрічі з журналістами в п'ятницю Туск коментував французьку ідею захисту Європи "ядерною парасолькою" Франції. Глава польського уряду повідомив, що пропозиція Парижа детально вивчається. 

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Туск відзначив, що хоча ідея Емманюеля Макрона про поширення французької системи ядерного стримування на європейські країни серйозно розглядається, вона також викликає певні сумніви. Проблема, за словами Туска, полягає в тому, хто буде мати фактичну владу над такою зброєю.

"Якщо ми приймемо рішення щодо неї (французької програми спільного використання ядерної зброї), то варто було б бути впевненими, що вона буде в наших руках", – наголосив Туск.

Крім того, зазначив він, в контексті французької пропозиції також важливі гроші. У випадку Франції близько 14 мільярдів євро на рік йде лише на технічне обслуговування арсеналу, сказав він.

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Туск також повідомив, що польський уряд перебуває в контакті з українською стороною і обговорює, яка зброя найкраще працює в нинішніх умовах і в які технології варто інвестувати. 

"Ми бачимо, що зараз сталося з Україною. Вона стала жертвою нападу, тому що позбулася своєї ядерної зброї… Сьогодні ми були б у більшій безпеці, якби мали власний ядерний арсенал. У цьому немає жодних сумнівів", – заявив Туск.

Водночас він зазначив, що шлях до такого рішення є "дуже далеким", і його треба буде пройти "шляхом консенсусу".

"Ми будемо використовувати наші технологічні, наукові можливості для цього у співпраці з іншими, щоб почати мислити дуже по-сучасному. Жоден варіант не закритий", – сказав Туск.

У середу президент Франції Макрон заявив, що починає "стратегічні дебати" щодо захисту європейських союзників за допомогою французьких ядерних сил стримування. Заява Макрона стала відповіддю на охолодження трансатлантичних відносин і зближення між Вашингтоном і Москвою.

Читайте також текст стратегічної промови французького президента: "Капітуляція України не є миром. Росія стала загрозою для Франції". Історична промова Макрона

Польщаядерна зброя
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