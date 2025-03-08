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Дрони ГУР атакували нафтопереробний комплекс у Ленінградській області РФ – джерело

Валентина РоманенкоСубота, 8 березня 2025, 13:22
Дрони ГУР атакували нафтопереробний комплекс у Ленінградській області РФ – джерело
ілюстративне фото з відкритих джерел

В ніч на 8 березня дрони Головного управління розвідки МОУ атакували нафтопереробний комплекс у Ленінградській області РФ.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в спецслужбі

Деталі: За даними джерела УП, в ніч на суботу група БПЛА атакувала підприємство "Кірішнєфтєоргсинтез" в Кірішському районі Ленінградської області Росії.

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За інформацією в місцевих пабліках, вибухи на обʼєкті пролунали близько шостої ранку. Повідомляється, що внаслідок атаки був пошкоджений щонайменше один із резервуарів підприємства. Інформацію про атаку підтвердив і губернатор Ленінградської області.

За словами  джерела, "Кірішнєфтєоргсинтез" є значимим підприємством нафтопереробної галузі Кремля і бере участь у забезпеченні російської окупаційної армії.

Пряма мова: "Не зважаючи ні на що, Головне управління розвідки продовжує демонтувати вуглеводневу галузь агресора, позбавляючи російську воєнну машину її "кровоносної системи".

безпілотникиГУРвійна
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