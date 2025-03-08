СБУ: У Держкосмосі викрили російського "крота". Затримали під час наради в Мінстратегпромі

Служба безпеки України викрила та повідомила про підозру у держзраді співробітнику Державного космічного агентства України.

Джерело: СБУ, Офіс генерального прокурора, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Правоохоронці не називають ім’я підозрюваного, але за даними УП, йдеться про Леоніда Касторського.

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Спецслужба каже, що фігурант мав секретну інформацію про вітчизняні стратегічні підприємства, а також доступ до таємних супутникових знімків.

Контррозвідка та слідчі СБУ затримали його під час наради у Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України.

Затримання російського "крота" у Держкосмосі

відео джерела УП pic.twitter.com/PKqWRS9x0Q РЕКЛАМА: March 8, 2025

За матеріалами справи, російська ФСБ завербувала цього агента у 2024 році. Мовляв, з того часу українська спецслужба поетапно документувала кожен крок зловмисника та його взаємодію з російськими кураторами.

СБУ також використала цього "крота" для дезінформування ворога.

Як встановило розслідування, агент був завербований російською спецслужбою через свою дружину, яка проживає у Ростові-на-Дону і співпрацює з окупантами. Він погодився на співпрацю з ворогом в обмін на гроші, а після запланованого влітку 2025 року виходу на пенсію планував переїхати до РФ.

Серед завдань, які перед "кротом" ставила ФСБ, був збір і передача секретної інформації, якою він володів у силу своїх посадових обовʼязків.

Зокрема, це дані про місця розташування об’єктів військово-промислового комплексу, що виготовляють системи навігації, запасні пункти роботи стратегічних підприємств, військових складів, а також інформація з виробництва Україною високоточних засобів ураження і супутникові знімки.

За наявними даними, російська спецслужба сподівалася використати ці дані для повітряних ударів по стратегічно важливих об’єктах нашої держави.

Під час обшуку у затриманого вилучили мобільний телефон із анонімними чатами у месенджерах та електронній пошті, які він використовував для комунікації з агресором.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.