Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
СКІН ДЛЯ КАРТОК ВІД "УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВДИ" ТЕПЕР В MONOBANK

СБУ: У Держкосмосі викрили російського "крота". Затримали під час наради в Мінстратегпромі

Валентина РоманенкоСубота, 8 березня 2025, 14:14
СБУ: У Держкосмосі викрили російського крота. Затримали під час наради в Мінстратегпромі
скриншот

Служба безпеки України викрила та повідомила про підозру у держзраді співробітнику Державного космічного агентства України.

Джерело: СБУ, Офіс генерального прокурора, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Правоохоронці не називають ім’я підозрюваного, але за даними УП, йдеться про Леоніда Касторського.

Реклама:

Спецслужба каже, що фігурант мав секретну інформацію про вітчизняні стратегічні підприємства, а також доступ до таємних супутникових знімків.

Контррозвідка та слідчі СБУ затримали його під час наради у Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України.

За матеріалами справи, російська ФСБ завербувала цього агента у 2024 році. Мовляв, з того часу українська спецслужба поетапно документувала кожен крок зловмисника та його взаємодію з російськими кураторами.

СБУ також використала цього "крота" для дезінформування ворога.

Як встановило розслідування, агент був завербований російською спецслужбою через свою дружину, яка проживає у Ростові-на-Дону і співпрацює з окупантами. Він погодився на співпрацю з ворогом в обмін на гроші, а після запланованого влітку 2025 року виходу на пенсію планував переїхати до РФ.

Серед завдань, які перед "кротом" ставила ФСБ, був збір і передача секретної інформації, якою він володів у силу своїх посадових обовʼязків.

Зокрема, це дані про місця розташування об’єктів військово-промислового комплексу, що виготовляють системи навігації, запасні пункти роботи стратегічних підприємств, військових складів, а також інформація з виробництва Україною високоточних засобів ураження і супутникові знімки.

За наявними даними, російська спецслужба сподівалася використати ці дані для повітряних ударів по стратегічно важливих об’єктах нашої держави.

Під час обшуку у затриманого вилучили мобільний телефон із анонімними чатами у месенджерах та електронній пошті, які він використовував для комунікації з агресором.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУдержзрада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Двоюрідний брат Венса 2,5 роки воював за Україну у складі "Вовків Да Вінчі" – ЗМІ
Україна підписала меморандум із виробником IRIS-T: постачання зросте втричі
Маск пообіцяв ніколи не відключати Україні Starlink, навіть якщо не згоден з її політикою
За два дні сутичок у Сирії загинуло 745 цивільних – правозахисники
Польща відповіла Маску щодо відключення Starlink для ЗСУ: Ми шукатимемо інших постачальників
Казарін отримав Шевченківську премію за публікації на "Українській правді"
Усі новини...
СБУ
За підпал військового позашляховика студент отримав 4 роки тюрми
Анулювали 470 меддовідок про фейкову інвалідність чоловіків призивного віку
Обіцяв мільйон рублів за кожен знищений танк ЗСУ: СБУ оголосила підозру Лепсу
Останні новини
01:25
США планують скоротити 80 тисяч працівників Міністерства охорони здоров’я – AP
00:33
США хочуть з’ясувати готовність України до поступок на користь Росії – Reuters
23:48
оновленоУ Києві закрили на вхід три станції метро: пасажир потрапив під поїзд
23:24
Двоюрідний брат Венса 2,5 роки воював за Україну у складі "Вовків Да Вінчі" – ЗМІ
22:37
Зеленський сподівається на результат у Саудівській Аравії і щодо миру, і щодо підтримки США
22:18
На фронті за день 140 боїв, найбільше на Покровському, Курському й Сіверському напрямках
22:07
На Нікопольщині від ворожих обстрілів постраждали двоє жінок
21:16
Україна підписала меморандум із виробником IRIS-T: постачання зросте втричі
20:58
фотоПерші добровольці за програмою "18-24" склали присягу
20:57
Спортивна історія дня. Геніальність та безумство великого шахіста Роберта Фішера
Усі новини...
Реклама:
Реклама: