Зеленський назвав команду на зустріч з США у Саудівській Аравії
Станом на 8 березня планується, що на зустріч з представниками США до Саудівській Аравії від України поїдуть, окрім глави Офісу президента Андрія Єрмака, ще три посадовці.
Джерело: співрозмовники УП, наближені до команди президента, глава держави Володимир Зеленський
Деталі: Серед них – очільник МЗС Андрій Сибіга, перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко та заступник Єрмака Павло Паліса.
Зазначається, що ключова тема переговорів – угода про корисні копалини та налагодження відносин з американською стороною після останньої зустрічі президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа, яка закінчилася публічною сваркою.
Оновлено: Пізніше Зеленський підтвердив, що зустрінеться зі Спадкоємним принцом у понеділок, а потім там залишаться четверо представників - Єрмак, Сибіга, глава МО Рустем Умєров та Паліса.
Пряма мова Зеленського: "З нашого боку буде чітка налаштованість на конструктив, і сподіваємось, що вдасться обговорити й погодити необхідні рішення та кроки. Україна прагне миру від першої ж секунди цієї війни.
На столі абсолютно реалістичні пропозиції. Головне – рухатися швидко й результативно".
Передісторія:
- Наступного тижня в Саудівській Аравії відбудуться переговори між делегаціями України та США щодо російсько-української війни.
- Український посадовець на умовах анонімності повідомив агентству AFP, що глава Офісу президента України Андрій Єрмак очолить українську делегацію, до якої також може увійти міністр оборони Рустем Умеров.
- З боку США, за даними ЗМІ, будуть глава Держдепартаменту Марко Рубіо, радник з нацбезпеки Майк Волц та спецпосланник президента США Стів Віткофф.
- Видання Axios повідомило, що зустріч відбудеться у середу, 12 березня.