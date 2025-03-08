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Зеленський назвав команду на зустріч з США у Саудівській Аравії

Роман Кравець, Роман ПетренкоСубота, 8 березня 2025, 15:24
Зеленський назвав команду на зустріч з США у Саудівській Аравії
ФОТО: getty images

Станом на 8 березня планується, що на зустріч з представниками США до Саудівській Аравії від України поїдуть, окрім глави Офісу президента Андрія Єрмака, ще три посадовці.

Джерело: співрозмовники УП, наближені до команди президента, глава держави Володимир Зеленський

Деталі: Серед них – очільник МЗС Андрій Сибіга, перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко та заступник Єрмака Павло Паліса.

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Зазначається, що ключова тема переговорів – угода про корисні копалини та налагодження відносин з американською стороною після останньої зустрічі президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа, яка закінчилася публічною сваркою.

Оновлено: Пізніше Зеленський підтвердив, що зустрінеться зі Спадкоємним принцом у понеділок, а потім там залишаться четверо представників - Єрмак, Сибіга, глава МО Рустем Умєров та Паліса

Пряма мова Зеленського: "З нашого боку буде чітка налаштованість на конструктив, і сподіваємось, що вдасться обговорити й погодити необхідні рішення та кроки. Україна прагне миру від першої ж секунди цієї війни.

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На столі абсолютно реалістичні пропозиції. Головне – рухатися швидко й результативно".

Передісторія:

  • Наступного тижня в Саудівській Аравії відбудуться переговори між делегаціями України та США щодо російсько-української війни. 
  • Український посадовець на умовах анонімності повідомив агентству AFP, що глава Офісу президента України Андрій Єрмак очолить українську делегацію, до якої також може увійти міністр оборони Рустем Умеров.
  • З боку США, за даними ЗМІ, будуть глава Держдепартаменту Марко Рубіо, радник з нацбезпеки Майк Волц та спецпосланник президента США Стів Віткофф.
  • Видання Axios повідомило, що зустріч відбудеться у середу, 12 березня.

СШАдипломатичні відносиниСаудівська Аравія
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