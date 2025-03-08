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Нова влада Сирії вбила 340 цивільних за два дні – правозахисники

Роман ПетренкоСубота, 8 березня 2025, 15:44
Нова влада Сирії вбила 340 цивільних за два дні – правозахисники
скриншот: відео з соцмереж

За дні понад 300 цивільних осіб із меншини алавітів було вбито силами безпеки та їхніми союзниками, оскільки влада зіткнулася з бойовиками, лояльними до колишнього уряду Башара Асада, повідомляє сирійський моніторинговий центр.

Джерело: AFP

Деталі: Видання називає відновлення безпеки одним із найскладніших завдань для нових сирійських властей, які прийшли до влади після того, як у грудні ісламістські сили внаслідок наступу повалили Асада.

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Тепер вони стикаються з найжорсткішими атаками від членів алавітської меншини клану Асада і розпочали масштабну контроперацію в середземноморському осередку цієї етнічної групи.

Сирійські правозахисники повідомили в суботу, що "340 цивільних алавітів було вбито в прибережних районах Сирії та горах Латакії силами безпеки та союзними групами" відтоді.

ЗМІ пише, що їх убили "під час страт", здійснених силовиками або проурядовими бійцями, що "супроводжувалися грабунком будинків і майна".

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Загальна кількість жертв зросла до 553 осіб, включно з 93 членами сил безпеки нового уряду та 120 бійцями, які підтримували Асада.

Сиріявбивство
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