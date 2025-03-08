Нова влада Сирії вбила 340 цивільних за два дні – правозахисники
За дні понад 300 цивільних осіб із меншини алавітів було вбито силами безпеки та їхніми союзниками, оскільки влада зіткнулася з бойовиками, лояльними до колишнього уряду Башара Асада, повідомляє сирійський моніторинговий центр.
Джерело: AFP
Деталі: Видання називає відновлення безпеки одним із найскладніших завдань для нових сирійських властей, які прийшли до влади після того, як у грудні ісламістські сили внаслідок наступу повалили Асада.
Тепер вони стикаються з найжорсткішими атаками від членів алавітської меншини клану Асада і розпочали масштабну контроперацію в середземноморському осередку цієї етнічної групи.
Сирійські правозахисники повідомили в суботу, що "340 цивільних алавітів було вбито в прибережних районах Сирії та горах Латакії силами безпеки та союзними групами" відтоді.
ЗМІ пише, що їх убили "під час страт", здійснених силовиками або проурядовими бійцями, що "супроводжувалися грабунком будинків і майна".
Загальна кількість жертв зросла до 553 осіб, включно з 93 членами сил безпеки нового уряду та 120 бійцями, які підтримували Асада.