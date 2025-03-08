Глава німецької розвідки: Якщо війна закінчиться до 2030 року, РФ швидше стане загрозою для Європи

Керівник німецької розвідки BND Бруно Каль вважає ймовірним, що Росія спробує перевірити дієвість статті 5 Північноатлантичного договору про колективну безпеку НАТО й припустив, що у разі зупинки бойових дій в Україні у недалекому майбутньому цей ризик стане більшим.

Джерело: Каль в інтерв'ю Deutsche Welle, пише "Європейська правда" з посиланням на dpa

Деталі: Каль вважає ймовірним, що Росія захоче випробувати єдність країн Заходу та дієвість ст. 5 Північноатлантичного договору, яка передбачає, що напад на одну з країн-членів НАТО вважається нападом на всіх.

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"Ми дуже сподіваємося, що так не станеться… Але ми маємо припускати, що Росія захоче нас випробувати, перевірити єдність Заходу", – зазначив очільник розвідувальної служби.

На його думку, час та ймовірність такої "перевірки" прямо пов’язані з тим, як далі будуть розвиватися події у російсько-українській війні.

Якби війна закінчилася раніше 2029-2030 року, зазначив Каль, тоді Росія зможе швидше стати загрозою для Європи.

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Пряма мова: "Також можливо, що кокретна загроза чи спроба шантажу з боку Росії проти європейських держав станеться раніше, ніж передбачали досі… Раніший час завершення війни в Україні дозволив би росіянам переспрямувати енергію туди, куди їм найбільше хочеться – проти Європи".

Деталі: За його словами, у Росії сподіваються, що майбутні обриси світового порядку будуть схожими на ті, що були у 90-х роках і російська "сфера впливу" розшириться далі на захід, а в найбажанішому для них варіанті США виведуть свої війська з Європи.

Що передувало: 4 березня німецькі партії ХДС/ХСС та СДПН, що ведуть переговори про формування уряду на чолі з Фрідріхом Мерцом, домовились про багатомільярдний пакет фінансування оборони та інфраструктури в кредит.

Усі витрати на оборону, що перевищують 1% ВВП, будуть звільнені від боргових обмежень.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про "історичний день" для Бундесверу та Німеччини.