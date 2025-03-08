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Глава німецької розвідки: Якщо війна закінчиться до 2030 року, РФ швидше стане загрозою для Європи

Марія Ємець, Катерина ТищенкоСубота, 8 березня 2025, 16:24
Глава німецької розвідки: Якщо війна закінчиться до 2030 року, РФ швидше стане загрозою для Європи
Бруно Каль, фото picture alliance via Getty Images

Керівник німецької розвідки BND Бруно Каль вважає ймовірним, що Росія спробує перевірити дієвість статті 5 Північноатлантичного договору про колективну безпеку НАТО й припустив, що у разі зупинки бойових дій в Україні у недалекому майбутньому цей ризик стане більшим.

Джерело: Каль в інтерв'ю Deutsche Welle, пише "Європейська правда" з посиланням на dpa

Деталі: Каль вважає ймовірним, що Росія захоче випробувати єдність країн Заходу та дієвість ст. 5 Північноатлантичного договору, яка передбачає, що напад на одну з країн-членів НАТО вважається нападом на всіх. 

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"Ми дуже сподіваємося, що так не станеться… Але ми маємо припускати, що Росія захоче нас випробувати, перевірити єдність Заходу", – зазначив очільник розвідувальної служби.

На його думку, час та ймовірність такої "перевірки" прямо пов’язані з тим, як далі будуть розвиватися події у російсько-українській війні. 

Якби війна закінчилася раніше 2029-2030 року, зазначив Каль, тоді Росія зможе швидше стати загрозою для Європи. 

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Пряма мова: "Також можливо, що кокретна загроза чи спроба шантажу з боку Росії проти європейських держав станеться раніше, ніж передбачали досі… Раніший час завершення війни в Україні дозволив би росіянам переспрямувати енергію туди, куди їм найбільше хочеться – проти Європи".  

Деталі: За його словами, у Росії сподіваються, що майбутні обриси світового порядку будуть схожими на ті, що були у 90-х роках і російська "сфера впливу" розшириться далі на захід, а в найбажанішому для них варіанті США виведуть свої війська з Європи. 

Що передувало: 4 березня німецькі партії ХДС/ХСС та СДПН, що ведуть переговори про формування уряду на чолі з Фрідріхом Мерцом, домовились про багатомільярдний пакет фінансування оборони та інфраструктури в кредит.

Усі витрати на оборону, що перевищують 1% ВВП, будуть звільнені від боргових обмежень.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про "історичний день" для Бундесверу та Німеччини.

НімеччинавійнаРосіяНАТО
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