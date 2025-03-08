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У Костянтинівці за день уже 7 поранених через ворожі обстріли

Катерина ТищенкоСубота, 8 березня 2025, 17:02
У Костянтинівці за день уже 7 поранених через ворожі обстріли
наслідки обстрілу Костянтинівки, фото: Сергій Горбунов у Facebook

Внаслідок ворожих ударів по Костянтинівці Донецької області у суботу поранено 7 людей.

Джерело: начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов у Facebook

Деталі: Спершу Горбунов повідомив про 4 поранених у суботу внаслідок ударів по Костянтинівці.

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"За попередньою інформацією, росіяни скинули на місто 5 авіабомб. Поранення отримали місцеві жителі від 29 до 48 років. Пошкоджено 7 багатоповерхівок, 4 приватні будинки, 4 адмінбудівлі, аптеку, крамницю, 6 ліній електропередач і 2 газогони", - повідомляв він.

Згодом Горбунов додав, що ближче до обіду ворог здійснив обстріли по Костянтинівці з різних видів озброєння.

В результаті удару з РСЗВ "Смерч" поранено 3 цивільні особи, пошкоджені фасади приватних та багатоквартирних будинків, фасад магазину, лінії електромережі ДТЕК та газогонів.

Донецька областьвійна
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