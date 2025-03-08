Сікорський про ідею Орбана щодо України: Цікаво побачити опитування в ЄС щодо членства Угорщини
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський після анонсу прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном опитування угорців щодо членства України в ЄС поцікавився, як би в решті країн ЄС проголосували за членство Угорщини.
Джерело: Сікорський у соцмережі Х, пише "Європейська правда"
Дослівно: "Угорщина планує проводити референдум щодо майбутнього членства України в Європейському Союзі.
А мені було б цікаво побачити результати референдуму у ЄС щодо членства Угорщини Орбана".
Що передувало: У п’ятницю угорський прем’єр Віктор Орбан анонсував опитування в Угорщині щодо підтримки членства України в ЄС.
Також він поскаржився, що Європі стає ще дорожче підтримувати Україну після зміни курсу США.
У суботу очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто звинуватив польський уряд у "перешкоджанні мирним планам" Дональда Трампа.