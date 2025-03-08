Сікорський про ідею Орбана щодо України: Цікаво побачити опитування в ЄС щодо членства Угорщини

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський після анонсу прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном опитування угорців щодо членства України в ЄС поцікавився, як би в решті країн ЄС проголосували за членство Угорщини.

Джерело: Сікорський у соцмережі Х, пише "Європейська правда"

Дослівно: "Угорщина планує проводити референдум щодо майбутнього членства України в Європейському Союзі.

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А мені було б цікаво побачити результати референдуму у ЄС щодо членства Угорщини Орбана".

Що передувало: У п’ятницю угорський прем’єр Віктор Орбан анонсував опитування в Угорщині щодо підтримки членства України в ЄС.

Також він поскаржився, що Європі стає ще дорожче підтримувати Україну після зміни курсу США.

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У суботу очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто звинуватив польський уряд у "перешкоджанні мирним планам" Дональда Трампа.