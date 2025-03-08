Росіяни скидають вибухівку на жителів Херсонщини: двоє загиблих
Субота, 8 березня 2025, 21:13
У суботу внаслідок скидання росіянами вибухівки з дронів загинули двоє жителів Херсонщини.
Джерело: голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін у Telegram
Деталі: У суботу зранку Прокудін повідомляв, що близько 8:40 в Наддніпрянському ворог атакував цивільний автомобіль, скинувши на нього вибухівку з БпЛА. Смертельні поранення отримав 54-річний чоловік.
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Увечері голова ОДА повідомив, що в Антонівці внаслідок атаки російського дрона загинув місцевий житель.
Пряма мова: "Близько 17:30 окупанти скинули вибухівку з БпЛА на 74-річного чоловіка. На жаль, він дістав травми, несумісні з життям".