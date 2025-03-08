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Росіяни вдарили по Запоріжжю та області: можливі проблеми з газом і теплом

Катерина ТищенкоСубота, 8 березня 2025, 22:55
Росіяни вдарили по Запоріжжю та області: можливі проблеми з газом і теплом
наслідки удару по Запорізькій області 8 березня, фото з Telegram Івана Федорова

У суботу ввечері російські війська завдали ударів по Запоріжжю та області, уразили критичну інфраструктуру.

Джерело: голова Запорізької ОДА Іван Федоров у Telegram

Деталі: Після 20-ї години Федоров повідомив про загрозу ударних безпілотників в області, пізніше – про роботу ППО.

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Згодом він повідомив про удари по місту та області.

Пряма мова: "Росіяни завдали удари по Запоріжжю та області. Внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа. Попередньо, без постраждалих".

Деталі: Федоров уточнив, що в Запоріжжі пролунало до 10 вибухів.

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Оновлено: О 22:47 Федоров повідомив, що росіяни атакували критичну інфраструктуру.

"Через ворожі удари можуть бути обмеження у подачі газу та тепла. Усі екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків", – зазначив він.

Згодом Федоров додав, що внаслідок влучання в об'єкт критичної інфраструктури в Запорізькій області є потреба в обмеженні споживання газу.

У ніч проти 9 березня Федоров опублікував фото ліквідації наслідків ворожого удару.

 
фото: Федоров у соцмережах
 
фото: Федоров у соцмережах

ЗапоріжжяЗапорізька областьбезпілотники
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