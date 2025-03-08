Росіяни вдарили по Запоріжжю та області: можливі проблеми з газом і теплом
У суботу ввечері російські війська завдали ударів по Запоріжжю та області, уразили критичну інфраструктуру.
Джерело: голова Запорізької ОДА Іван Федоров у Telegram
Деталі: Після 20-ї години Федоров повідомив про загрозу ударних безпілотників в області, пізніше – про роботу ППО.
Згодом він повідомив про удари по місту та області.
Пряма мова: "Росіяни завдали удари по Запоріжжю та області. Внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа. Попередньо, без постраждалих".
Деталі: Федоров уточнив, що в Запоріжжі пролунало до 10 вибухів.
Оновлено: О 22:47 Федоров повідомив, що росіяни атакували критичну інфраструктуру.
"Через ворожі удари можуть бути обмеження у подачі газу та тепла. Усі екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків", – зазначив він.
Згодом Федоров додав, що внаслідок влучання в об'єкт критичної інфраструктури в Запорізькій області є потреба в обмеженні споживання газу.
У ніч проти 9 березня Федоров опублікував фото ліквідації наслідків ворожого удару.