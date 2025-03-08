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Курський напрямок став найгарячішим на фронті, тривають бої – Генштаб

Катерина ТищенкоСубота, 8 березня 2025, 22:36
Курський напрямок став найгарячішим на фронті, тривають бої – Генштаб
фото Генштабу ЗСУ

На Курському напрямку 8 березня зафіксовано найбільше ворожих атак – 30 із них українські воїни вже відбили, ще 13 боїв тривають, загалом на фронті відбулося 150 бойових зіткнень.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22 годину

Дослівно: "В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України протягом доби відбили 30 атак російських загарбників, ще 13 боїв тривають. Крім цього, ворог завдав 27 авіаційних ударів із застосуванням 37 керованих бомб, а також здійснив 500 артилерійських обстрілів позицій українських військ та населених пунктів, зокрема 49 — із реактивних систем залпового вогню".

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Деталі: Російські загарбники завдали трьох ракетних та 64 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та 71 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1317 дронів-камікадзе та здійснили близько п’яти тисяч обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку впродовж дня українські війська відбили п’ять атак противника в районах Вовчанська та Петро-Іванівки. Ворог завдав авіаударів поблизу населених пунктів Довжик та Козача Лопань.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 11 штурмів у районах Кіндрашівки, Лозової, Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та Загризового.

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На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 23 рази атакували позиції українців неподалік Новомихайлівки, Нового, Мирного, Колодязів, Ямполівки та Зеленої Долини. Дотепер тривають вісім боєзіткнень.

На Краматорському напрямку зафіксовано два бойові зіткнення поблизу Часового Яру та Білої Гори.

На Торецькому напрямку росіяни 19 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу Дружби та Торецька. Наразі тривають чотири боєзіткнення.

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 25 разів намагалися прорвати українську оборону неподалік населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Андріївка, Олександропіль, Покровськ, Сергіївка, Новоолександрівка, Богданівка, Тарасівка, Лисівка, Зелений Кут та Улакли. Дотепер тривають чотири боєзіткнення. Під авіаударами противника опинився населений пункт Леонтовичі.

Противник зазнає значних втрат — у суботу на цьому напрямку українські воїни знешкодили 182 окупантів, 106 з них — безповоротно. Також знищено бойову машину піхоти, три мотоцикли, два розвідувальні БпЛА "Zala", 12 автомобілів, десять антен управління БпЛА, а також пошкоджено п’ять артилерійських систем та ворожий автомобіль.

На Новопавлівському напрямку ворог шість разів атакував поблизу Костянтинополя та Бурлацького. П’ять атак уже відбито.

На Гуляйпільському напрямку противник здійснив три атаки в напрямках Сторожового та Чарівного. Крім того, ворог завдав авіаційних ударів по Гуляйполю, Воскресенці, Новополю та Залізничному.

На Оріхівському напрямку оборонці вже відбили два ворожі штурми в напрямках населених пунктів П’ятихатки, Степове та Щербаки, триває ще п’ять боєзіткнень.

На Придніпровському напрямку ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Козацьке та двох ракетних ударів по районах населених пунктів Новоселівка і Біла Криниця.

ГенштабвійнаКурська область
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