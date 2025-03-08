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Росіяни обстріляли Дружківку: 7 поранених

Катерина ТищенкоСубота, 8 березня 2025, 23:17
Росіяни обстріляли Дружківку: 7 поранених
Дружківка, deepstatemap

Внаслідок обстрілу Дружківки Донецької області у суботу ввечері поранено 7 цивільних, пошкоджено 7 багатоповерхівок.

Джерело: голова Донецької ОДА Вадим Філашкін у Telegram

Пряма мова: "Ще 7 поранених на Донеччині — цього разу у Дружківці.

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Місто потрапило під ворожий вогонь сьогодні пізно ввечері.

За попередньою інформацією, пошкоджено 7 багатоповерхівок".

Деталі: Філашкін додав, що остаточні наслідки обстрілу встановлюються.

Донецька областьвійна
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