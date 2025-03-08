Росіяни обстріляли Дружківку: 7 поранених
Субота, 8 березня 2025, 23:17
Внаслідок обстрілу Дружківки Донецької області у суботу ввечері поранено 7 цивільних, пошкоджено 7 багатоповерхівок.
Джерело: голова Донецької ОДА Вадим Філашкін у Telegram
Пряма мова: "Ще 7 поранених на Донеччині — цього разу у Дружківці.
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Місто потрапило під ворожий вогонь сьогодні пізно ввечері.
За попередньою інформацією, пошкоджено 7 багатоповерхівок".
Деталі: Філашкін додав, що остаточні наслідки обстрілу встановлюються.