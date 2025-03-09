Росіяни атакували Сумщину: 230 вибухів за добу, є поранений

Протягом минулого дня росіяни здійснили 116 обстрілів Сумської області, внаслідок чого людина дістала поранення, є пошкодження, в Сумах виникла пожежа.

Джерело: ОВА Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 230 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Хутір-Михайлівська, Середино-Будська, Свеська, Зноб-Новгородська громади".

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Деталі: Внаслідок ворожих атак в області є поранена людина, а також пошкодження. Крім того, внаслідок падіння російського БпЛА в суботу ввечері в Сумах виникла пожежа.

У Хотінській громаді зафіксували скидання ВОГ з БпЛА, обстріл з РСЗВ – загалом 36 вибухів. Внаслідок обстрілу пошкоджені нежитлові приміщення, 4 автомобілі, 2 приватних будинки.

По Зноб-Новгородській громаді ворог вдарив з РСЗВ, 21 вибух. Отримала поранення 1 цивільна особа.

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Також 8 березні близько 22 години відбулось падіння ворожого БпЛА в житловому кварталі міста Суми, внаслідок чого виникла пожежа.