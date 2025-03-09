У низці російських аеропортів діяв план "Килим"
Неділя, 9 березня 2025, 04:18
Тимчасові обмеження на прийом і виліт літаків запровадили відразу в трьох аеропортах Росії, перед цим план "Килим" ввели ще у двох аеропортах РФ.
Джерело: російські пабліки і ЗМІ з посиланням на Росавіацію
Деталі: План "Килим" працює з 01:05 (за московським часом – ред.) в Астрахані, з 02:00 у Казані та 02:59 у Нижньому Новгороді.
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За попередніми даними, зазначають російські пабліки, нібито через українські БпЛА в небі.
Раніше повідомлялося, що обмеження також запроваджені в аеропортах Владикавказа і Волгограда.
Довідково: план "Килим" означає вимогу негайної посадки чи виведення з району його оголошення всіх суден, що у повітрі, крім військових і рятувальних.
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Оновлено: Близько 6 ранку за Києвом російські аеропорти відновили роботу.