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У низці російських аеропортів діяв план "Килим"

Ольга Глущенко Неділя, 9 березня 2025, 04:18
У низці російських аеропортів діяв план Килим
ілюстрація: SHOT

Тимчасові обмеження на прийом і виліт літаків запровадили відразу в трьох аеропортах Росії, перед цим план "Килим" ввели ще у двох аеропортах РФ.

Джерело: російські пабліки і ЗМІ з посиланням на Росавіацію

Деталі: План "Килим" працює з 01:05 (за московським часом – ред.) в Астрахані, з 02:00 у Казані та 02:59 у Нижньому Новгороді.

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За попередніми даними, зазначають російські пабліки, нібито через українські БпЛА в небі.

Раніше повідомлялося, що обмеження також запроваджені в аеропортах Владикавказа і Волгограда.

Довідково: план "Килим" означає вимогу негайної посадки чи виведення з району його оголошення всіх суден, що у повітрі, крім військових і рятувальних.

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Оновлено: Близько 6 ранку за Києвом російські аеропорти відновили роботу.

авіаРосія
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