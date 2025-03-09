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Bloomberg: США ветували ініціативу G7 щодо "тіньового флоту" Росії

Ольга Глущенко Неділя, 9 березня 2025, 04:50
Bloomberg: США ветували ініціативу G7 щодо тіньового флоту Росії
фото: getty images

США відхилили пропозицію Канади створити робочу групу, яка б займалася так званим "тіньовим флотом" російських нафтових танкерів, оскільки адміністрація президента США Дональда Трампа переоцінює свої позиції в багатосторонніх організаціях.

Джерело: Bloomberg з посиланням на джерела

Деталі: Канада, яка цього року головує в G7, наступного тижня прийматиме саміт міністрів закордонних справ у Шарлевуа, Квебек.

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За даними джерел Bloomberg, на переговорах щодо підготовки спільної заяви з морських питань США наполягають на посиленні формулювань щодо Китаю, водночас пом'якшуючи формулювання щодо Росії.

Термін "тіньовий флот" використовується для позначення старих нафтових танкерів, прихованих від західних санкцій, накладених на Москву після того, як вона почала повномасштабне вторгнення в Україну в 2022 році.

Окрім накладення вето на пропозицію Канади створити робочу групу для моніторингу порушень санкцій, проєкт заяви G7, з яким ознайомилося агентство Bloomberg, засвідчує, що США наполягали на вилученні слова "санкції" з посиланням на "здатність Росії підтримувати війну" в Україні, замінивши його на "отримувати дохід".

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У формулюваннях щодо безпеки на морі США наполягали на тому, щоб прямо назвати Китай, зокрема, посилаючись на ризик для "життя і засобів до існування", спричинений його діями щодо "забезпечення незаконних морських претензій", його повітряними маневрами, зокрема, в Південно-Китайському морі.

Комюніке G7 не є остаточним, доки не буде опубліковане на основі консенсусу, і переговори все ще можуть призвести до значних змін до або під час саміту.

Дослівно Bloomberg: "Вашингтон також виступає проти посилань на морську стійкість, додали люди, а також проти зусиль зі створення морської обсерваторії для відстеження змін кордонів. Це ключове питання в морських конфліктах у всьому світі, в тому числі в Південно-Китайському морі".

Деталі: За даними видання, американські дипломати поінформували своїх колег, що цей крок пов'язаний з переоцінкою Вашингтоном своєї позиції в багатосторонніх організаціях, що робить його нездатним приєднатися до нових ініціатив.

Нагадаємо: В останньому пакеті санкцій 24 лютого ЄС поповнив список підсанкційних суден на ще кілька десятків.

Крім того, Рада ЄС встановила два нових критерії, які дозволять ЄС запроваджувати обмежувальні заходи щодо фізичних та юридичних осіб, які володіють або експлуатують судна тіньового флоту Росії, а також тих, хто підтримує або отримує вигоду від російського військово-промислового комплексу.

Команда фінського суспільного мовника Yle у своєму розслідуванні показала, як Росія вивела за кордон діяльність фірм, що опікуються флотом танкерів, які перевозять російську нафту; одним з найбільших осередків для цих компаній прикриття є Дубай.

Читайте такожТіньовий флот. Як Росія попри санкції продовжує везти нафту в Європейський Союз

СШАРосіяG7флот
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